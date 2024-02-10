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OPINION

Чому московити носяться з Карлсоном, як з писаною торбою

Сергій Фурса
10 лютого, 2024 субота
08:03
Погляд Сергій Фурса

Росіяни розповідають, що Захід загниває, вони йдуть в Азію та й взагалі у тих США та Європі суцільні геї та бєси

А потім до них приїжджає американський недожурналіст-конспіролог і вони починають носитися з його візитом, як дурень з писаною торбою, відстежуючи кожен його крок і оргазмуючи в офіційних пропагандистських ЗМІ від того, що він з'їв бургер у віджатому МакДональдзі, який тепер називається "вкусно і точка". А, може, він там навіть в туалет сходив. Алілуя...

І це приїжджає Такер Карлсон, конспіролог, відомий своєю постійною брехнею, авторитет якого в США сконцентрований в сегменті людей, які вірять у всі божевільні теорії змов, від пласкої землі (він реально каже, що не може стверджувати, що земля не пласка, бо правда ж нікому не відома) до сатаністів-педофілів, які правлять у Вашингтоні. Не кажучи вже про те, що він поширював російські теорії про біолабораторії в Україні, й що це Україна сама підірвала Каховську ГЕС. І тому те інтерв'ю, що він зробив, буде мати аудиторію лише серед божевільних адептів теорії, змов і мало допоможе щось довести до людей широкого кола.

Але ж ніт. Оргазм у Москві. Барін приїхав.

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І після цього вони будуть розповідати, що санкції їм не страшні й вони обійдуться без Заходу? Хоч самі найбільше хочуть щось там довести й сподобатись тому самому Заходу. Хоч самі століттями прив'язували себе і інфраструктурно, і культурно саме до західної цивілізації. І навіть їх апокаліптичні п'яні крики "весь світ в труху" ядерною бомбою нагадують: "Ах, раз ви мене не любите, тоді нам і не жити обом".

Росіянам не цікаво сподобатись китайцям і Індії. Вони хочуть сподобатись Заходу. Вони залежать від Заходу. Ментально. І економічно. Вся російська економіка побудована навколо інфраструктури, вбудованої в Захід. Туди ведуть дороги, трубопроводи. Там побудовані міста.

І так, Такер Карлсон не перший. Такі ж агенти КДБ або просто корисні ідіоти постійно приїжджали в Радянський Союз. Писали статті про ідеальну державу пролетаріату. Їли з рук Сталіна. Це все було вже. І не раз.

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Хіба це щось змінило фундаментально? Ні. Це не змінило ставлення колективного Заходу, ставлення США до СРСР як до імперії зла. Хоч навіяло на деяких корисних ідіотів, які дуже допомагали розвідці СРСР. Але фундаментально ніякі візити ніяких такерів карлсонів нічого не змінили. Він приїде, зробить інтерв'ю, отримає мільйони переглядів від своїх конспірологів-фанів, лайк від Ілона Маска, ще одного корисного ідіота Кремля (от що з людьми роблять наркотики), заробить мільйони доларів. Цинічний розрахунок цинічного пропагандиста.

А Росія залишиться там, де вона є. У жалюгідному бажанні довести Заходу, що вона велика і її треба любити. У жалюгідних спробах переконати всіх, що у них все добре і санкції не працюють. І вони можуть воювати нескінченно. І не важливо, що витрати їх бюджету в останні місяці не зростають, а скорочуються. Все одно ресурсів нескінченно. А ракети в Удмуртії вони самі іноді підривають, тому що в них цих ракет так багато, що нікуди подіти. Все йде по плану.

Хтось та й повірить…

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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журналісти
Володимир Путін
Війна з Росією
США
пропаганда
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