Чому не буде "Мінська-3"?
Бо то був вищий пілотаж в дипломатії*
Перебуваючи у заздалегідь програшній позиції, непомітно накрутити ворогу бейци на носа, тим самим виграти для країни ресурс, який нам ніхто не дасть. І купити нема де. Це … час, цілих сім років.
Люди, яким "немає коли думати стратегічно", на таке неспроможні апріорі.
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Їх рівень "просто перестать стрелять", і "побачити мир в очах Путіна", тобто максимум спробувати пограти в підкидного дурня або в Чапаєва. Не більше…
Тому буде Стамбул або Пекін. Куди скажуть приїхати…
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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