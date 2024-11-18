Перебуваючи у заздалегідь програшній позиції, непомітно накрутити ворогу бейци на носа, тим самим виграти для країни ресурс, який нам ніхто не дасть. І купити нема де. Це … час, цілих сім років.

Люди, яким "немає коли думати стратегічно", на таке неспроможні апріорі. Читайте також: Про реакцію Зеленського на дзвінок Шольца Путіну Їх рівень "просто перестать стрелять", і "побачити мир в очах Путіна", тобто максимум спробувати пограти в підкидного дурня або в Чапаєва. Не більше…