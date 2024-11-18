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OPINION

Чому не буде "Мінська-3"?

Олексій Петров
18 листопада, 2024 понедiлок
14:01
Погляд

Бо то був вищий пілотаж в дипломатії*

Зміст

Перебуваючи у заздалегідь програшній позиції, непомітно накрутити ворогу бейци на носа, тим самим виграти для країни ресурс, який нам ніхто не дасть. І купити нема де. Це … час, цілих сім років. 

Люди, яким "немає коли думати стратегічно", на таке неспроможні апріорі. 

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Їх рівень "просто перестать стрелять", і "побачити мир в очах Путіна", тобто максимум спробувати пограти в підкидного дурня або в Чапаєва. Не більше…

Тому буде Стамбул або Пекін. Куди скажуть приїхати…

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
історія України
Війна з Росією
Мінські угоди
переговори з РФ
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