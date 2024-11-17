Про реакцію Зеленського на дзвінок Шольца Путіну
Телефонна розмова канцлера Шольца з російським фюрером сколихнула всіх, для кого важить доля українсько-російської війни
Відреагував публічно і президент Зеленський, загалом правильно. Але я звернув увагу на його фразу, мовляв, "третього Мінська" не буде... А тут є дві частини, дві конотації.
На зовнішню аудиторію, тому ж Шольцу це сигнал про побоювання знову повернутися до переговорів у Нормандському чи Мінському форматі. І це ще можна зрозуміти.
А от на внутрішню аудиторію це виглядає як спроба знову дорікнути Порошенку за ті самі мінські домовленості. Спроба загалом ризикована, оскільки після Мінська був Стамбул з усіма ознаками капітуляції включно з відмовою від територій і скороченням армії й обороноздатності. І нинішній владі про це ще нагадають, особливо на найперших післявоєнних виборах.
Мінські ж угоди передбачали повернення територій політико-дипломатичним шляхом і давали час на переозброєння й перезавантаження армії на сучасних принципах і технологіях.
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А головне, з весни 2015 року вони мінімізували жертви на полі бою й дозволили нам виграти час.
І якби не політична катастрофа 2019 року, іменована деким "електоральною революцією", ще невідомо, чи наважився б ворог не повномасштабне вторгнення 2022 року. Особливо, якби на той час було повністю запущено нашу ракетну програму.
Але сьогодні варто дбати про майбутнє, а не дорікати про минуле. Усьому свій час.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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