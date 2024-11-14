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OPINION

Варто починати приймати реальність, в якій ми воюємо без Америки

Лариса Волошина
14 листопада, 2024 четвер
08:01
Погляд блог Лариса Волошина

Немає сенсу обговорювати, якою буде позиція Трампа. Вона зрозуміла. Причому ще до виборів

Зміст

Його "Я закінчу війну" прекрасно розшифрував його ж синуля, коли постив оповідки про "несправжні трупи" в Бучі, а потім в пряму запитав про кожного з нас: "Коли ж ви нарешті здохнете?".  

Зараз меседж очевидний. Грошей та зброї вам не буде, тому йдіть до Путіна і домовляйтеся. Не домовитеся — він буде вас вбивати, а ми будемо зубоскалити. Бо самі винні, треба було знати своє місце і не заважати великим пацанам робити велику політику. 

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Ще раз, для особливо експертних експертів. Він не говорить: "Або йдіть на переговори з Путіним, або не дам грошей і зброї". Він говорить "Грошей і зброї вам не буде, тому краще йдіть на переговори, поки не пізно". 

Грошей і зброї від США не буде в будь-якому випадку. Зараз сигнал такий

Чи може ця позиція змінитися? Так. Але не раніше, ніж у примирителів почнуться труднощі й тоді вони згадають про Україну, як єдину можливість впливу на Росію. До цього часу ще треба дожити. Тому наша задача зараз полягає у пошуку відповіді на питання: "Як нам продовжувати боротьбу за власне виживання без підтримки США?". План "А давайте пояснимо Трампу, давайте йому сподобаємося, зацікавимо" - із самого початку хибний і не вартий обговорення. 

Варто починати приймати реальність, в якій ми воюємо без Америки. Це складно, але можливо.

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
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