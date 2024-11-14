Зараз меседж очевидний. Грошей та зброї вам не буде, тому йдіть до Путіна і домовляйтеся. Не домовитеся — він буде вас вбивати, а ми будемо зубоскалити. Бо самі винні, треба було знати своє місце і не заважати великим пацанам робити велику політику.

Його " Я закінчу війну " прекрасно розшифрував його ж синуля, коли постив оповідки про " несправжні трупи " в Бучі, а потім в пряму запитав про кожного з нас: " Коли ж ви нарешті здохнете? ".

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Ще раз, для особливо експертних експертів. Він не говорить: "Або йдіть на переговори з Путіним, або не дам грошей і зброї". Він говорить "Грошей і зброї вам не буде, тому краще йдіть на переговори, поки не пізно".

Грошей і зброї від США не буде в будь-якому випадку. Зараз сигнал такий.

Чи може ця позиція змінитися? Так. Але не раніше, ніж у примирителів почнуться труднощі й тоді вони згадають про Україну, як єдину можливість впливу на Росію. До цього часу ще треба дожити. Тому наша задача зараз полягає у пошуку відповіді на питання: "Як нам продовжувати боротьбу за власне виживання без підтримки США?". План "А давайте пояснимо Трампу, давайте йому сподобаємося, зацікавимо" - із самого початку хибний і не вартий обговорення.