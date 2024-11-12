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OPINION

Про мирні плани Трампа. Що насправді про них відомо?

Вадим Денисенко
12 листопада, 2024 вiвторок
14:03
Погляд

Зараз, як гриби після дощу, зʼявляються зливи інформації про різноманітні мирні плани

Зміст

1. У штабі Трампа існує дві концепції. При чому обидві вони озвучені доволі давно. Перша — войовничий план Помпео і друга — квазіфінський сценарій аналітичного центру AFPI (America First Political Institute), який став прихистком для колишніх працівників адміністрації Трампа. Це дві прямо протилежні концепції. І повторюся, вони обидві озвучені людьми з оточення Трампа.

2. Перш ніж аналізувати ці підходи, ми маємо знати: Трамп сповідує переговорну концепцію "стратегічної невизначеності". І вона передбачає максимально широкий спектр переговорних опцій на кожному етапі переговорів. Багато хто вважає це божевіллям (авантюрності йому справді не позичати). Але саме ця широта спектра варіантів рішень  максимально довго тримає візаві в напрузі.

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3. Що потрібно Путіну від переговорів? Принципових є три позиції: НАТО, лінія фронту і часткове зняття санкцій. Всі інші речі є опціональними. Хоча, звичайно, він буде висувати масу інших вимог. 

Але головне не це: він хоче зробити Україну останнім пунктом переговорів, наперед поставивши Іран, КНДР, КНР, уран з Нігеру тощо. Нашій дипломатії треба докласти максимум зусиль для того, щоб повернути нас в топ переговорів. І це один із надважливих викликів для нас.

4. План Помпео — це план накачувати України зброєю, якщо Путін буде виставляти все нові та нові вимоги. Саме тому, між іншим, російський МЗС цього тижня виділив цю тему, як окрему червону лінію.

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5. План AFPI має такі пункти: 

  • Україна не має шансів вступити в НАТО;
  • Путін має отримати гарантії часткового зняття санкцій;
  • Створюється демілітаризована зона (не уточнюється де саме і яка саме);
  • Додаткові податки на продаж російських енергоносіїв мають оплатити реконструкцію України (цей та попередні два пункти – прямі цитати зі статті в Foreign Affairs авторів Richard Haass and Charles Kupchan);
  • Україна будує довготермінову систему архітектури безпеки (не уточнено яку), яка дозволить надовго зберегти мир (зараз це перетворилося в міфічне патрулювання американо-британськими військами 1000-кілометрової буферної зони.

6. Ми можемо припустити наступний базовий сценарій. Трамп спочатку буде йти в річищі плану AFPI, поставивши певні свої ультимативні речі перед Україною (цього тижня представник його команди доволі некрасиво назвав одну з цих ліній — кордони 1991 року). Паралельно, відповідні червоні лінії будуть озвучені Путіну, при чому його попередять, що інакше включається план Помпео.

7. Вся ця історія дуже неприємна для нас, але виторговувати кращі умови можливо лише за умови консолідації еліт (різних політичних поглядів) і народу. На жаль, поки для нас виглядає фантастичною історія Дуди та Туска, які в питаннях спілкування зі США домовилися про спільні дії, попри явні внутрішньополітичні втрати для обох.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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