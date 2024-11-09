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OPINION

У Трампа "чудовий" план. Чисто в інтересах України...

Лариса Волошина
9 листопада, 2024 субота
20:00
Погляд блог Лариса Волошина

Ані Трамп, ані Венс, ані Маск ні на секунду не приховували своєї зневаги до опору українського народу

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Особливо жалюгідно виглядають зараз ті "віщуни", які заробляли собі лайки, тиражуючи мудрості на кшталт: "Ми не знаємо, як буде діяти Трамп". І це при тому, що ані Трамп, ані Венс, ані Маск ні на секунду не приховували своєї зневаги до опору українського народу. Вони тролили, обсміювали загиблих, потішалися над вояками. Вони транслювали російські меседжі. А українські експерти продовжували повторювати казочки про рішучого непередбачуваного Трампа. 

У ЗМІ зливалися кілограми "мирних планів", сенс яких полягав у повному припиненні допомоги Україні та заморожуванні бойових дій без жодних гарантій безпеки для України. Але і це не стало для "спеціалістів про пагаваріть" приводом включити нарешті мозок. 

І ось WP публікує вимоги Трампа. Грошей — ні; зброї — ні; виходьте з Курської області; відводьте війська з Донецької та Луганської; відступайте від лінії фронту заради створення зручної для Путіна зони безпеки

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Чудовий же план! Чисто в інтересах України. І не треба думати, що я жорстко шантажую тільки вас. Я рішучий миротворець, тому, тиснучи на Путіна, готовий налякати його гарантіями, що 20 років України не буде в НАТО й що жодного американського солдата та долара вам не буде на шляху в російського фюрера, якщо він знову вирішить рушити вперед по українській землі. 

І от, навіть коментуючи всю цю "непередбачувану" красоту, українські експерти та журналісти не наважуються визнати очевидне: Трамп діє на боці Путіна і нічого проукраїнського в його вимогах немає. Тому що вимагає він виключно з України. 

І ще. Мене турбує не стільки перспектива залишитися без американських постачань — адже Трамп це з нами вже робив. Мене турбує припинення обміну розвідданими, яке він може запровадити. А також відʼєднання від старлінків, що ми теж уже переживали. Якщо це станеться, ми не зможемо бачити ворожі цілі та ворожі ракети. 

Тому замість того, щоб втішати себе "останніми мільярдами від Байдена", краще обдумати загрозу раптом опинитися абсолютно беззахисними та сліпими через відключення від американських супутників.

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
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