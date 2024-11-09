Особливо жалюгідно виглядають зараз ті "віщуни", які заробляли собі лайки, тиражуючи мудрості на кшталт: "Ми не знаємо, як буде діяти Трамп". І це при тому, що ані Трамп, ані Венс, ані Маск ні на секунду не приховували своєї зневаги до опору українського народу. Вони тролили, обсміювали загиблих, потішалися над вояками. Вони транслювали російські меседжі. А українські експерти продовжували повторювати казочки про рішучого непередбачуваного Трампа.

У ЗМІ зливалися кілограми "мирних планів", сенс яких полягав у повному припиненні допомоги Україні та заморожуванні бойових дій без жодних гарантій безпеки для України. Але і це не стало для "спеціалістів про пагаваріть" приводом включити нарешті мозок.

І ось WP публікує вимоги Трампа. Грошей — ні; зброї — ні; виходьте з Курської області; відводьте війська з Донецької та Луганської; відступайте від лінії фронту заради створення зручної для Путіна зони безпеки.

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