Оскільки технологія створення бомби вимагає придбання багатьох компонентів, закупівля яких у світі має відбуватись у повній тиші й без жодних підозр.

Оскільки розробка проєкту потребує багатьох років, багатомільярдних витрат у доларах, і кожен ризик сповільнює процес придбання компонентів та здорожчує проєкт.

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Оскільки у випадку залежності від зовнішніх дотацій будь-який виток інформації створює загрозу повного блокування.

Звичайно, все це має значення тільки у випадку, якщо є бажання справді створити ядерну бомбу, а не просто гратися у слова для заголовків на цьому тижні.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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