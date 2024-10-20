Чому про "ядерку" краще мовчати
Якщо хтось справді хоче створити стратегічно важливий проєкт ядерної бомби, то перше, з чого треба почати — нікому нічого про це не казати до першого реального випробування
Оскільки технологія створення бомби вимагає придбання багатьох компонентів, закупівля яких у світі має відбуватись у повній тиші й без жодних підозр.
Оскільки розробка проєкту потребує багатьох років, багатомільярдних витрат у доларах, і кожен ризик сповільнює процес придбання компонентів та здорожчує проєкт.
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Оскільки у випадку залежності від зовнішніх дотацій будь-який виток інформації створює загрозу повного блокування.
Звичайно, все це має значення тільки у випадку, якщо є бажання справді створити ядерну бомбу, а не просто гратися у слова для заголовків на цьому тижні.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст
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