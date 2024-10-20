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OPINION

Чому про "ядерку" краще мовчати

20 жовтня, 2024 неділя
18:00
Погляд

Якщо хтось справді хоче створити стратегічно важливий проєкт ядерної бомби, то перше, з чого треба почати — нікому нічого про це не казати до першого реального випробування

Зміст

Оскільки технологія створення бомби вимагає придбання багатьох компонентів, закупівля яких у світі має відбуватись у повній тиші й без жодних підозр.

Оскільки розробка проєкту потребує багатьох років, багатомільярдних витрат у доларах, і кожен ризик сповільнює процес придбання компонентів та здорожчує проєкт. 

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Оскільки у випадку залежності від зовнішніх дотацій будь-який виток інформації створює загрозу повного блокування.

Звичайно, все це  має значення тільки у випадку, якщо є бажання справді створити ядерну бомбу, а не просто гратися у слова для заголовків на цьому тижні.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
політика
зброя
ядерна програма
Юрій Бутусов
Війна з Росією
ядерна бомба
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