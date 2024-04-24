Коли Саддам Хусейн захопив Кувейт, йому дали три місяці (через резолюцію ООН, яку підтримав в тому числі СРСР) на звільнення країни. А коли він того не зробив, майже у нікого не було сумнівів що Саддама треба навчити жити.

У Саддама не було на той момент ядерної зброї (тут Ізраїль постарався ще 1981, молодці). Була хімічна зброя, але значно менше, ніж 1987, коли він почав геноцид курдів, винищивши до 200 тисяч людей.

Причому і СРСР, і США його в той момент покривали. СРСР опосередковано, а США — прямо. Перекладаючи відповідальність на курдів і Іран, які "самі себе труїли". Бо підтримували Саддама у війні проти Ірану.

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Та коли диктатор окупував Кувейт, з внутрішньо політичних і економічних мотивів його показово покарали. Спочатку півтора місяця знищували Ірак з повітря, а потім за 4 дні здійснивши бліцкриг.

Але при цьому Саддам бомбив ракетами Ізраїль (який у війні участі не брав) і Саудівську Аравію (яка брала). Просто заради прямого терору. Весь час операції. А в нього були тільки застарілі вже на той час радянські ракети. І армія виснажена порівняно з нашою війною.

А що робити США, НАТО і союзникам, якщо, наприклад, у відповідь на збиття ракет і дронів дід почне топити цивільні судна на Балтиці? Чисто заради фану. Або захопить, наприклад, Естонію. Ну бо насправді може.

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Ірак задавили 1000 літаків і 450 тисячами людей. Зламали волю до спротиву. І змусили капітулювати. Скільки треба буде тут? А тут як буде? А що робити? Як діяти? Якщо російські ракети полетять на Гельсінкі чи Варшаву? Ці бля*ські питання.

Ні, я не виправдовую поведінку наших партнерів. Але питання все ж бля*ські. І електорату відповіді на них ніхто не хоче давати.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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