Чому Зеленський згадав про реформу АРМА?
Після владної атаки на НАБУ і САП партнери значно прискіпливіше дивитимуться на виконання зобов’язань, які ми взяли на себе раніше, і ставитимуть перед нами нові
Зеленський починає це розуміти й гарячково намагається прикрасити ситуацію, наприклад, терміново підписавши законопроєкт про реформу АРМА, хоча раніше не поспішав це робити.
Сумнозвісна керівниця АРМА гордо подала у відставку, хвалячись результатами, але справжні наслідки її 2-річної діяльності покаже лише незалежний аудит.
Думаю, після неодноразових закликів за лаштунками ЄС таки публічно і жорстко висловиться про необхідність виконання закону про БЕБ і призначення очільником відомства переможця конкурсу.
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А його повторне непризначення лише загострює проблему. Невиправні...
Також партнери вимагатимуть повернення плюралізму в медіа, усунення політичної цензури, відновлення реформи децентралізації та багато інших речей, які владі вдалося знищити чи надкусити.
Очевидно, втрата довіри зовсім не треба нам у такий критичний момент нашої боротьби за виживання, але така увага разом з активністю громадянського суспільства, сподіваюсь, не дадуть нам скотитися до авторитаризму і змусять систему ставати ефективнішою.
Однозначно, це кращий сценарій, ніж споглядання, як безкарність знищує здатність держави чинити опір.
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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