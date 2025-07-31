Зеленський починає це розуміти й гарячково намагається прикрасити ситуацію, наприклад, терміново підписавши законопроєкт про реформу АРМА, хоча раніше не поспішав це робити.

Сумнозвісна керівниця АРМА гордо подала у відставку, хвалячись результатами, але справжні наслідки її 2-річної діяльності покаже лише незалежний аудит.

Думаю, після неодноразових закликів за лаштунками ЄС таки публічно і жорстко висловиться про необхідність виконання закону про БЕБ і призначення очільником відомства переможця конкурсу. Читайте також: Припиніть вважати людей дурнями А його повторне непризначення лише загострює проблему. Невиправні...

Також партнери вимагатимуть повернення плюралізму в медіа, усунення політичної цензури, відновлення реформи децентралізації та багато інших речей, які владі вдалося знищити чи надкусити.

Очевидно, втрата довіри зовсім не треба нам у такий критичний момент нашої боротьби за виживання, але така увага разом з активністю громадянського суспільства, сподіваюсь, не дадуть нам скотитися до авторитаризму і змусять систему ставати ефективнішою.