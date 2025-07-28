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OPINION

Припиніть вважати людей дурнями

Агія Загребельська
28 липня, 2025 понедiлок
14:02
Погляд

Зіткнення з реальністю — тривалий і болючий процес

Зміст

Особливо, коли ти надто далеко і довго перебував поза її межами.

  • Сподіватися, що історій про російських кротів буде достатньо, щоб зманіпулювати суспільством і партнерами. 
  • Що повномасштабна війна змусить українців, Брюссель та Вашингтон мовчати та терпіти.
  • Що всі навколо настільки тупі та безхребетні, а вони настільки хитрі та потужні. 
  • Що українці погодяться на автократію, і достатньо безвольні, аби не вийти на вулицю. 

Це було ну прямо дуже далеко і давно відірвано від реального стану речей. 

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Тому я не вірю, що усвідомлення вже прийшло. Для цього потрібен час і болісні процеси.

Що підтверджується намаганнями звинуватити українців у втраті траншу, половинчата комунікація з історіями про очищення від російського впливу, які не перший день тролять провідні західні медіа, затягуванням зі скликанням парламенту і багато чим іншим  

Реальність — це розірваний суспільний договір. Термінова необхідність — укласти новий. 

І перше, що потрібно зробити для цього — припинити вважати людей навколо дурнями.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
НАБУ
пропаганда
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