Особливо, коли ти надто далеко і довго перебував поза її межами.

Це було ну прямо дуже далеко і давно відірвано від реального стану речей.

Що підтверджується намаганнями звинуватити українців у втраті траншу, половинчата комунікація з історіями про очищення від російського впливу, які не перший день тролять провідні західні медіа, затягуванням зі скликанням парламенту і багато чим іншим

Тому я не вірю, що усвідомлення вже прийшло. Для цього потрібен час і болісні процеси.

Реальність — це розірваний суспільний договір. Термінова необхідність — укласти новий.

І перше, що потрібно зробити для цього — припинити вважати людей навколо дурнями.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ

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