Припиніть вважати людей дурнями
Зіткнення з реальністю — тривалий і болючий процес
Особливо, коли ти надто далеко і довго перебував поза її межами.
- Сподіватися, що історій про російських кротів буде достатньо, щоб зманіпулювати суспільством і партнерами.
- Що повномасштабна війна змусить українців, Брюссель та Вашингтон мовчати та терпіти.
- Що всі навколо настільки тупі та безхребетні, а вони настільки хитрі та потужні.
- Що українці погодяться на автократію, і достатньо безвольні, аби не вийти на вулицю.
Це було ну прямо дуже далеко і давно відірвано від реального стану речей.
Читайте також: Виступи молоді. Спроба політологічного аналізу
Тому я не вірю, що усвідомлення вже прийшло. Для цього потрібен час і болісні процеси.
Що підтверджується намаганнями звинуватити українців у втраті траншу, половинчата комунікація з історіями про очищення від російського впливу, які не перший день тролять провідні західні медіа, затягуванням зі скликанням парламенту і багато чим іншим
Реальність — це розірваний суспільний договір. Термінова необхідність — укласти новий.
І перше, що потрібно зробити для цього — припинити вважати людей навколо дурнями.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.61Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе