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OPINION

Виступи молоді. Спроба політологічного аналізу

Вадим Денисенко
24 липня, 2025 четвер
12:02
Погляд

Будь-який революційний (прото-, псевдореволюційний) рух розвивається за одними й тими ж моделями. І його ефективність залежить від наявності й потужності сталих структурних елементів

Зміст

Які це елементи?  Ідея (ідеологія), лідер, структура, час, гроші, міжнародна підтримка, ворог та наявність (відсутність) зрадників в протилежній стороні.

Що ми маємо зараз?

Почати потрібно з того, що рушниця, яку ми бачимо в першому акті пʼєси, має вистрілити (хоча й не обовʼязково в останньому акті). 

Півтора року український політикум живе в логіці виборів. З точки зору суто політологічного аналізу, ці виступи — це продовження цієї логіки. Не можна весь час жити в логіці виборів і не діяти в логіці виборів. Це не добре і не погано. Це закони жанру. Хоча більшість протестувальників щиро скажуть: ми тут не через вибори. Але повторюся: півтора року життя в логіці виборів вимагає і відповідних дій. Просто так влаштована людина. 

Ідея 

Одночасно зібралися люди з різними ідеологемами, але їх обʼєднує, перш за все, нелюбов до чинної влади (повертаємося до логіки виборів). Але при цьому спектр ідей, з якими люди виходять на площі величезний. Єдине, що можна сказати — НАБУ та САП стали тригером, часто неусвідомленим і не осмисленим.

Поки, виглядає так, що головним об'єднавчим гаслом є продовження боротьби з корупцією, як головним елементом руху до ЄС. Чи буде ця ідея трансформуватися сказати складно. Я вважаю, що трансформація можлива, перш за все,  в найбільш радикальних частинах цього протесту.  

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Лідер 

Явного лідера нема і, видається, поки не буде. Надто протилежні (далекі один від одного) політичні сили є в центрі цього протесту. Є певні зірки цього протесту, які явно капіталізують себе політично, (повертаємося до логіки виборів). Але, повертаючись до головної ідеї — боротьби з корупцією, жоден із наявних лідерів (зірок) протесту не виглядає таким, хто може сказати "Я подолаю корупцію" і йому повірять широкі маси. 

Структура 

Кістяк виступів — це прихильники частини партії "Голос" (їх ще називають антикорупціонери) та ЄС. Попри скоординованість дій, сьогодні говорити про створення політичного альянсу ще явно зарано. Але те, що будуть робитися рухи в цьому напрямку можна допустити з великою долею імовірності.  

Щодо великої кількості молоді, то тут треба звернути увагу на те, що молоді було неймовірно багато й у 2004, і в 2013-14 рр. Зараз є великий перегин в тому плані, що, зі зрозумілих причин,  на протесті небагато  чоловіків середнього покоління 35-55.

Час, гроші

Поки першого є дуже багато, а других просто не потрібно для тих цілей, які сьогодні ставлять мітингувальники.

Міжнародна підтримка

Вона менш активна ніж це хотілося б протестувальникам. І буде залежати, перш за все, від активності протестів та роботи влади.

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Ворог

Поки він тільки викристалізовується. Але, видно, ключовими ворогами протесту стануть різні люди з оточення Зеленського. Не сам Президент, а група людей з його оточення. 

Зрадники в протилежній стороні

Поки це питання навіть не стоїть на порядку денному, бо ніхто не збирається скидати владу чи робити якісь штурми Банкової.

Трохи про майбутнє

Звичайно, потрібно подивитися за тиждень-два соціологію, але ми маємо дещо парадоксальну  ситуацію, коли корупцію вважають головною проблемою близько 70% населення, але антикорупційним органом, які стали джерелом протесту,  не довіряє 62-64% українців. Щобільше, виступати  з політичними гаслами в час війни готова абсолютна меншість українців. 

Як результат, схоже, влада піде на певні компроміси. Напевне, протест дещо стухне за певний час, але при цьому фундаментальна проблема: недовіра українців до бажання боротися з корупцією залишиться головним політичним тригером майбутнього (це стосується всього спектру політичних сил). Ці виступи — на жаль, пролог до поствоєнної політичної турбулентності.  І це те, що може стати одним з головних факторів появи "чорних конячок".

Зараз у нас є час, щоб зробити аудит нашої корупції й зрозуміти, чому антикорупційна система не діє. Між іншим, тут міжнародники можуть допомогти та навіть підтримати нововведення. Але ми продовжуємо жити в стані футбольних фанатів для яких важливіше побитися з ворогом ніж визнати, що твоя команда просто погано грає. А відтак ми прирікаємо себе на нові протести.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ЄС
політика
корупція в Україні
євроінтеграція
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