Успішних демократичних країн, що стало розвиваються, не так багато. І всі вони мають три спільні чинники:

Як це працює в демократичних країнах, ми мали змогу нещодавно переконатися на прикладі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який під гаслами "захисту від антидержавних сил" намагався ввести в країні воєнний стан, акумулювати контроль над силовими структурами й армією у своїх руках та нівелювати роль парламенту.

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Результат – імпічмент і звинувачення експрезидента у державній зраді. І для Південної Кореї – це не випадковість. Починаючи з 1987 року, дев'ять президентів країни перебували під кримінальними переслідуваннями за корупцію та перевищення повноважень, і тільки двом з них вдалося уникнути судових вироків. Вироки отримали не тільки експрезиденти, але й більшість людей з їхнього "кола довіри": міністри, радники, лояльні до влади представники великого бізнесу і навіть родичі.