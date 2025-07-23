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Економічна криза 2020, злочинна бездіяльність і корупція під час пандемії, зрив підготовки до відбиття російського нападу, засилля кремлівських агентів на керівних посадах, готовність підписати зрадницькі Стамбульські угоди й постійна лайка з союзниками, саботаж переходу економіки на військові рейки, звільнення неугодних і призначення туполояльних, неймовірні зловживання та, останній акорд, знищення антикорупційної інфраструктури, яка й до того існувала лише на папері, але цим зупиняється наша інтеграція в ЄС і даються додаткові козирі нашим ворогам — це не просто випадкові окремі факти та намагання вчепитися за посаду, це цілеспрямована руйнація держави.