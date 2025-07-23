Перемоги не буде, допоки помилка 2019 залишається на місці
У 2013 західні лідери закривали очі на всі порушення і свавілля тодішнього президента України Януковича в надії переконати його підписати Угоду про асоціацію з ЄС
Москва для Януковича, який закликав Путіна ввести війська в нашу державу, виявилася милішою за Брюссель.
Президент Зеленський вирішив пройти весь шлях Януковича, попри те, що Україна палає в вогні вже не в переносному сенсі.
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Економічна криза 2020, злочинна бездіяльність і корупція під час пандемії, зрив підготовки до відбиття російського нападу, засилля кремлівських агентів на керівних посадах, готовність підписати зрадницькі Стамбульські угоди й постійна лайка з союзниками, саботаж переходу економіки на військові рейки, звільнення неугодних і призначення туполояльних, неймовірні зловживання та, останній акорд, знищення антикорупційної інфраструктури, яка й до того існувала лише на папері, але цим зупиняється наша інтеграція в ЄС і даються додаткові козирі нашим ворогам — це не просто випадкові окремі факти та намагання вчепитися за посаду, це цілеспрямована руйнація держави.
Перемоги не буде, допоки помилка 2019 залишається на місці.
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019 рр., політик
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