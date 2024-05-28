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OPINION

Демографічна реформа: казки рожевих поні

Микола Малуха
28 травня, 2024 вiвторок
10:03
Погляд Микола Малуха

Почитав я і саму стратегію уряду про подолання демографічної кризи й статтю про стратегію

Зміст

Якщо дуже стисло: wishful thinking, copy-paste правильних гасел і казки з країни рожевих поні.

Щоб писати такі документи треба, як мінімум, провести соцопитування / фокус групи з людьми, які мали досвід репатріації чи імміграцію в Україну, отримання документів (посвідки та паспорт). Провести опитування етнічних українців за кордоном (про 11-13 млн яких розповідає Мінсоц) про їхні настрої та побажання тощо.

Дуже розсмішили міркування про залучення етнічних українців, що давно живуть в інших країнах. Зокрема, акцентування про 3 млн в ЄС та Північній Америці. Да-да-да, саме ці люди переїдуть жити в Україну. Хіба що у статусі експатів, щоб займати тут керівні посади, проте їхні родини все одне житимуть за кордоном.

Острах сказати / зазначити, що найбільш реальне джерело етнічних українців, яких можна залучити в Україну — це українці РФ та Білорусі. За останнім переписом 2021, у РФ проживає 884 тис. українців (проти 4 млн у 2002, що говорить про асиміляцію).

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Якщо в таких умовах інформаційного та іншого тиску людина себе ідентифікує як українець, то це говорить про певний рівень лояльності до України. За моїми дуже грубими розрахунками, потенціал 200-300 тис.

Теж смішно стало від планів залучення талантів, як Канада. Ну так, умовний південноафриканець Ілон Маск однозначно поїде вчитися в Україну, а не в Канаду, щоб потім у нас створити перший стартап.

І у всіх цих галактичних фантазіях про залучення мігрантів жодного слова про радикальну міграційну реформу з переглядом законодавства, повним знищенням старої підзаконки, яка зводить нанівець більш-менш ліберальний закон про громадянство і перезавантаження міграційної служби — одного з найбільш нереформованих і корупційних ЦОВВів (центральних органів виконавчої влади, - ред.).

Нє, ну якщо "у самурая немає цілі, лише шлях", то цілком достойний документ.

Джерело

Про автора. Микола Малуха, спеціаліст з інтернет-комунікацій, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
мігранти
біженці з України
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