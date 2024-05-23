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OPINION

На порядку денному в Україні має бути дискусія про спільні правила гри

Руслан Рохов
23 травня, 2024 четвер
16:03
Погляд Руслан Рохов

Мої кілька тез до спорадичних дискусій, які нині тривають

Зміст

Не стільки підбивати підсумки потрібно, як артикулювати порядок денний на відновлення згуртованості.

Цілком очевидно, що саме українське суспільство мобілізувавшись, згуртувавшись і шукаючи свій пазл, як власний внесок у картину української перемоги, забезпечило переломний момент. Момент, після якого наші західні партнери повірили в нас, у нашу здатність дати відсіч варварам, які здійснили широкомасштабне вторгнення.

Захід давно знає, що українці пасіонарії. Але навіть там не здогадувались, не кажучи вже про обивателів Кремля, що ми здатні на такий подвиг.

Попри неспівмірні ресурси, попри інституційні проблеми, пропри ментальне провалля між суспільством та елітами, українці згуртувались і дали бій.

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Бажання опанування цієї енергії завжди гасило цю пасіонарність.

А без цієї пасіонарності нам складно щось протиставляти агресивному, досі ресурсно спроможному ворогу.

Відтак на порядку денному в Україні має бути дискусія про спільні правила гри, за яких суспільство розумітиме власну значущу роль у перемозі. Не з примусу, а з доброї волі й бажання здобути власну республіку, як завжди ми це робили…

Влада, еліти, громадянське суспільство має мати спільне розуміння того, як ми взаємодіємо, який внесок кожного, які правила, а також що реалістично ми хочемо отримати в результаті цього раунду тисячолітньої боротьби за незалежність.

Як правило, допомагає цьому щира розмова про візію майбутнього, яку країну ми виборюємо, архітектуру республіки з розумінням того, який інституційний каркас влади в ній нам потрібні, з фіналізацією бачення того, яку роль елементи цього каркасу виконуватимуть і як вони функціонуватимуть, з консенсусом щодо правил боротьби за важелі впливу, які завдають вектор розвитку України, а також який внесок кожного, щоб ми відбулись…

Якщо в наступних політичних циклах продовжуватиметься натомість традиційна боротьба за владу з метою її монетизації, тоді жодні підсумки підбивати нам не доведеться.

Мусимо згуртуватись, щоб перемогти!

P.S. Безумовно легітимний. І буде виконувати свою роль, щоб хто не писав, до вступу на посаду наступника.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Війна з Росією
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