Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Не стати Росією
OPINION

Не стати Росією

Ігор Гулик
21 травня, 2024 вiвторок
20:05
Погляд Ігор Гулик

Іноді я думаю, чи не надто прискіпливо ми ставимося до того, що відбувається у нас в країні, чи не маємо завищених вимог до влади й того, що вона робить

Зміст

Он, до прикладу, у Росії планують тотальну мобілізацію, і тамтешній депутат держдуми Соболєв вважає це нормою. "Мобілізація у випадку війни – це мобілізація. Жодних відстрочок тут бути не може", - коментує він рішення комітету з оборони про скасування відтермінувань від мобілізації для багатодітних батьків.

Я не кажу, що наш мобілізаційний закон бездоганний, однак щось таки застерегло народних депутатів від екзотичних та тоталітарних рішень.

Можливо, це "щось" - інстинкт небажання бути схожими до агресивної сусідки.

Він не завжди робітний – цей інстинкт. Бо недаремно з уст партнерів, зокрема – зовсім недавно від того ж таки Ентоні Блінкена, ми почули чергове застереження: "Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію".

Читайте також: Десять запитань до Зеленського

Звісно, кожен може вкладати у цю вимогу свої сенси, але суть – "не стати Росією" - залишається. Бо, по-перше, не може "маленька Росія" здолати "велику", а, по-друге, найважливіше: саме ця різниця спровокувала Путіна на повномасштабну війну. Різниця менталітету, світогляду, цінностей, мрій. Саме тому він, кремлівський диктатор, одразу визначив цілі своєї "СВО", які у перекладі на нормальну мову означають геноцидне знищення українців та українського.

Але ж спокуса використати для досягнення щоденних результатів і далекоглядних намірів "ефективні" інструменти автократій, відкинувши при цьому демократичні процедури, правила, розподіл повноважень, — залишаються. Як і тяга до дешевого популізму совєтсько-російського зразка, базованого не стільки на суспільних запитах, а на хотєлках інфантильного і розбещеного патерналізмом і сталевими державними обіймами охлосу.

Важко уникнути пастки узалежнення від "народної любові", особливо коли ти наділений інструментами та силою карати й милувати, рятувати та кидати напризволяще, диктувати свої правила і не слідувати законним.

Читайте також: П’ятирічка Зеленського

У ці дні, коли ми дискутуємо над п’ятьма роками Зеленського, важливо зрозуміти, що, можливо, єдиним досягненням цього незвичного президента стало те, що всупереч власним поглядам на державу, наперекір команді, м’яко кажучи, недержавників, мародерів та відвертих пройдисвітів, він не з власної волі зумів об’єднати більшість громадян довкола ідеї "неРосії". Так, ми доволі вправно об’єднуємося "проти" й оцей наратив нігілізму іноді виявляється реально робітним і рятівним.

Якщо згадати, скільки намірів та планів "5-6 менеджерів", а головно – нардепів з дипломами трускавецької школи пішло прахом після спроб суспільних апробацій, вкидів, провокативних експериментів, то направду ця п’ятирічка сформувала нарешті головний наратив часу – "неРосія". Війна тільки поглибила прокладену раніше колію шляху до Європи, а спроби реваншистів та просто легковажних невігласів розтринькати здобутки трьох українських Майданів загартували ядро, яке ніколи не дозволить країні стати "драконом", поконавши великого Дракона.

І не випадково саме зараз у кінотеатрах країни збирає овації не "Квартал 95", а фільм про наше Розстріляне відродження – "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Тисячі людей нарешті усвідомлюють, якою ціною здобуто цю країну, кого та що ми втратили й ось повернули на шлях "Геть від Москви!".

"Не стати Росією" означає стати нарешті собою. Без гриму і примусу. Без нашарувань меншовартості та сервільності. Самодостатніми й врешті переможними.

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик – журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
Андрій Піонтковський
18 травня, 2024 субота
Китайці, французи й американці працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії", - політолог Піонтковський
Måneskin
20 травня, 2024 понедiлок
Даміано з гурту Måneskin, що переміг на Євробаченні-2021, визнали найкрасивішим чоловіком Італії
гроза
19 травня, 2024 неділя
Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 42.86
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
21 травня
20:13
військовий квиток, мобілізація
Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК
20:05
Близький Схід Ємен нафта
Індія у квітні збільшила імпорт нафти з РФ до максимального показника за 9 місяців, - Reuters
19:38
земля
Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив
19:34
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
19:15
Китай ядерна зброя
У РФ розпочалися навчання, на яких відпрацьовують застосування тактичної ядерної зброї
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 818-го дня війни: атака на нафтобазу РФ, 1 млрд євро на ППО для України та передача заморожених російських активів
18:56
фейк, російські фейки
"Двійника Зеленського помітили в Ірані": росіяни вигадали фейк стосовно смерті Раїсі
18:53
На фото: Скарлетт Йоганссон
OpenAI призупинив використання голосу Sky бота ChatGPT через його схожість на Скарлетт Йоганссон
18:51
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині РФ поранила трьох пенсіонерок, скинувши вибухівку з дрона
18:47
В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло 22 травня
18:45
Ексклюзив
Мобілізація жінок
Для ефективної мобілізації, ймовірно, проведуть політику балансування вимог економіки і фронту, - поведінковий економіст Вахітов
18:35
Осінь, дощ
Ймовірні дощі та сильний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 22 травня
18:32
Дмитро Кулеба
Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати ракети РФ над Україною, - Кулеба
18:29
Максим Жорін
Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, - Жорін
18:25
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення
18:14
Шмигаль доручив розробити постанову про "справедливі графіки вимкнень світла споживачам"
18:06
OPINION
Наталка Діденко
Про старенькі столичні кінотеатри
17:59
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Далеко не найкращий": Зінченко підбив підсумки свого сезону
17:56
Канада
Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ
17:55
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Експерт пояснив, коли може змінитися політика Ірану щодо України й Росії
17:52
Джеррі Брукгаймер
Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи
17:41
обстріл Херсон
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: серед трьох постраждалих - підліток
17:37
24 млн грн збитків на оренді техніки для будівництва Подільського мосту – генпідряднику повідомлено про підозру
Заробив 24 млн грн на будівництві Подільського мосту: генпідрядник отримав підозру
17:20
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 74, на Покровському напрямку ситуація складна, але контрольована
17:17
Такер Карлсон
Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні
17:16
Оновлено
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ "Циклон" у Криму
17:06
Володимир Зеленський
"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин із Путіним
17:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
"Українці масово спалюють автівки через закон про мобілізацію": росіяни вигадали новий фейк
16:55
Резерв+
У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів
16:46
Петер Стано
"Вибори неможливі": в ЄС заявили, що не сумніваються в легітимності Зеленського
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілась із Зеленським: про що спілкувалися
16:42
Володимир Зеленський на Великдень
Мої 5 років ще не закінчилися, - Зеленський
16:37
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни погрожують розстрілами й не випускають на евакуацію близько 100 місцевих, - Синєгубов
16:35
Ексклюзив
Плетенчук заявив, що росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси
16:27
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам, які в складі військ РФ воювали під Куп'янськом і Соледаром
16:26
Співачка SOWA
Співачка SOWA розкритикувала Софію Ротару за "нейтральну позицію" щодо війни
16:15
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим
16:08
стрічка "Смак свободи"
У Польщі покажуть українську комедію "Смак свободи"
16:07
OPINION
Ірина Геращенко
Чому Зеленський і "слуги" мовчать про 5 років президентства?
15:56
Мелітополь
У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів, - "Жовта стрічка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV