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OPINION

Десять запитань до Зеленського

Зоя Казанжи
20 травня, 2024 понедiлок
18:03
Погляд Зоя Казанжи

Відповідальна частина суспільства не дозволила Януковичу і ФСБ загнати країну в московітське ярмо

Зміст

Відповідальна частина суспільства попереджала, що вибори по приколу закінчаться погано.

Відповідальна частина суспільства, не очікуючи команд з ОП, включилась в захист країни з перших годин.

Так, президент законно обраний більшістю тих, хто прийшов голосувати. Так, він легітимний. Так, під час воєнного стану, за чинним законодавством, вибори не проводяться. Так, президент залишається на своїй посаді аж до того часу, коли будуть проведені наступні вибори президента і наступний, сьомий президент України займе свою посаду. Це про безперервність влади.

Що далі? Відповідальні й притомні нікого на вулицю не виводять і не будуть. Бо ризики зрозумілі. Але це не означає, що ми налаштовані нескінченно терпіти. Бо нескінченне терпіння ще ніколи не допомагало вижити.

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Ми хочемо зрозумілих меседжів від президента. І зрозумілих відповідей на прості питання:

1. Коли повернуться телеканали в ефір, як це було до початку повномасштабного вторгнення?

Відмазки про війну — жалюгідні. Ви зосередили таку владу в руках, що скоро зможете конкурувати з Путіним в сенсі контролю за медіа. Можливі порушення законодавства вірно відстежуватиме повністю підзвітна вам Нацрада та питань ТБ і радіо.

2. Коли буде сформовано уряд національної єдності?

Воєнний стан відрізняється від мирного життя тим, що дозволяє мати в уряді представників різних політичних сил, які мають ввійти в уряд за професійними ознаками. І Конституція це дозволяє. Президент в цих умовах, якщо він думає про країну і народ, може залишити за собою силовий блок і організувати управління країною, яка криваво воює, тими, хто вміє це робити.

3. Коли ви припините думати про свої рейтинги та робитимете все заради збереження незалежності України?

Не варто думати, що громадяни України всі суцільно дурні. Розмовляйте з нами чесно. Дійте прозоро. Повідомляйте правду, навіть якщо вона гірка. Не брешіть. Бо ваша солодка брехня часто призводить до страшних наслідків.

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5. Чому ви не залучаєте всі наявні ресурси задля активної роботи з партнерами на міжнародному рівні?

Ви не випускаєте за кордон навіть своїх слуг. Ви перекрили кисень тим, хто має європейські та американські звʼязки. Ви взяли під контроль будь-яку комунікацію, щоб домінувати та милуватися собою, замість того, щоб допустити тих, хто вміє це робити. Ви хочете, щоб Україна перемогла чи ви хочете іншого?

6. Чому ви вкрай розфігачили довіру до тендерів, витрат з бюджету та донорської допомоги?

Люди справді віддають останнє, щоб допомагати ЗСУ і тут же ми маємо купу фактів про неприпустимі витрати на неважливі речі. Якщо ви все робите правильно, то ви маєте величезну кількість ресурсів, щоб повідомити про це.

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7. Чому ви втручаєтесь в місцеве самоуправління, караючи «неслухняних» міських голів?

Ви знищуєте те, що будувалося роками. Ви забираєте гроші з міських бюджетів. Ви звільняєте тих мерів, хто не готовий ставати у ваше стійло. Ви робите дії, які не мають нічого спільного з демократією.

8. Чому ви так бездарно каналізували довіру і підтримку людей щодо мобілізації та підготовки населення в умовах воєнного стану?

Так можуть діяти режими, а не цивілізована влада. Так діють ті, хто не цінить своїх людей, не збирається вигравати війну. Держава завжди має можливість і ресурс прораховувати свої ходи хоч на два кроки наперед. Але все схоже на те, що цей цирк сплановано. Бо притомні люди, спеціалісти у своїх напрямках, не можуть робити такої дурні. Якщо лише не спеціально. Ну і треба, щоб оці всі радники та "дружинники", які наближені до влади, які повдягалися у красиві пікселі й мультиками, які самі можуть забезпечити всім необхідним будь-який підрозділ, пішли таки воювати. А не несли цілодобово х*рню в ефірах.

9. Як так сталось, що про українську корупцію говорять і в країні, і поза її межами більше, аніж про війну?

Соціологія показує, що українці вважають корупцію більшою небезпекою, аніж війну. І це на голову не налазить! Дохазяйнувалися, одним словом. У воюючій країні ви так всіх дістали, що не Росію почали вважати основною небезпекою. І це вирок вам. І це капець як страшно. Бо ворог Росія, і ніхто більше.

10. Чому воїнам ЗСУ і досі не приділяється така увага, на яку вони заслуговують?

Нескінченні історії про складність отримання УБД, про трабли з встановленням інвалідності та особливо з виплатами, про реабілітацію і допомогу. Тут можна багато про що писати. Бо проблем - море.

У президента, який рівно 5 років тому, стоячи перед народом України, читав свій красивий стендап, написаний професіоналами, є можливість стати хоч зараз державником.

А державники думають не про наступні вибори. Державники думають про наступні покоління. Як би пафосно це не звучало.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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