Дивні метаморфози Вікторії Спартц
Одіозна республіканка-"українка" виступила з черговою неоднозначною заявою: вона принципово проти допомоги Україні. Хоча "розуміє важливість цієї битви та наслідки, якщо Росія переможе"
WSJ: Спартц хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту й щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.
Спартц підкреслює, що "прості індіанаполіські виборці" теж проти надання допомоги Україні й за більшу увагу внутрішнім проблемам Америки.
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Зрештою, саме таким розчаруванням закономірно завершуються оцінки політиків, ґрунтовані на емоціях. Спочатку - "українка/українець" як ультимативний аргумент для тотального захоплення і величезних сподівань. А тоді розчарування та обурення.
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Але всі, хто оцінював і оцінює Спартц та її дії, передусім мають зважати на те, що політичну кар'єру вона робить в Америці. І логічно, що позиція Спартц як публічного політика вповні відбиває позицію трампістів, орієнтованих на цілком конкретні настрої електорату: гроші Україні дати можна — однак тільки в кредит.
Це внутрішня політика іншої держави на іншому континенті, навіть не європейська внутрішня політика. І це електоральний процес іншої держави — котрий в жоден спосіб не орієнтований на нас і наші потреби.
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Здається, це працює по обидві сторони кордону: чим багатша вишиванка в чиновника — тим махровіший корупціонер. Чим рясніше політик обляпаний синьо-жовтими кольорами — тим неприємніші наслідки його дій для України.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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