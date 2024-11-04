Саме такий висновок Україна має зробити з результатів виборів президента та референдуму щодо євроінтеграції в Молдові. Адже саме голоси громадян Молдови за кордоном і забезпечили врешті-решт збереження курсу країни на зближення з Євросоюзом, та шлях від Москви.

Соціологія свідчить, що українське суспільство не ділить саме себе на сорти залежно від тих, хто поїхав і хто лишився. Тому будь-які розколи відбуваються лише в уяві владних посадовців.

Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували. У Запоріжжі чи Вроцлаві та Берліні, не має значення де, всі громадяни України повинні відчувати, що держава їх не кидає напризволяще і допомагає їм не втратити зв’язок з батьківщиною. Так, вони мають кардинально різні проблеми в житті, але це не знімає з влади обов’язку бути готовою допомагати у розв'язанні різних проблем.

Ситуація з Молдовою лише додатково продемонструвала, що це має значення не лише з погляду економіки, а й з погляду формування вектора розвитку країни на роки вперед. Очевидно, що займатися такими речами треба концентровано, оскільки державна політика не може бути ефективною, якщо нею займаються всі одночасно без взаємної координації.

Об’єднання розкиданих війною по світу українців в єдине українське суспільство – один з найважливіших викликів нашої країни.

Саме для цього я з колегами зареєстрував декілька місяців тому свій законопроєкт про державну політику у сфері демографії. Щиро сподіваюся, що колеги депутати підтримають його і він стане законом найближчим часом.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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