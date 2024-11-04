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OPINION

Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували

Микола Княжицький
4 листопада, 2024 понедiлок
17:38
Погляд

З українцями за кордоном треба працювати, докладаючи всіх зусиль до збереження їхніх зв’язків з Україною

Зміст

Саме такий висновок Україна має зробити з результатів виборів президента та референдуму щодо євроінтеграції в Молдові. Адже саме голоси громадян Молдови за кордоном і забезпечили врешті-решт збереження курсу країни на зближення з Євросоюзом, та шлях  від Москви. 

Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували. У Запоріжжі чи  Вроцлаві та Берліні, не має значення де, всі громадяни України повинні відчувати, що держава їх не кидає напризволяще і допомагає їм не втратити зв’язок з батьківщиною. Так, вони мають кардинально різні проблеми в житті, але це не знімає з влади обов’язку бути готовою допомагати у розв'язанні різних проблем. 

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Соціологія свідчить, що українське суспільство не ділить саме себе на сорти залежно від тих, хто поїхав і хто лишився. Тому будь-які розколи відбуваються лише в уяві владних посадовців. 

Об’єднання розкиданих війною по світу українців в єдине українське суспільство – один з найважливіших викликів нашої країни. 

Ситуація з Молдовою лише додатково продемонструвала, що це має значення не лише з погляду економіки, а й з погляду формування вектора розвитку країни на роки вперед. Очевидно, що займатися такими речами треба концентровано, оскільки державна політика не може бути ефективною, якщо нею займаються всі одночасно без взаємної координації. 

Саме для цього я з колегами зареєстрував декілька місяців тому свій законопроєкт про державну політику у сфері демографії. Щиро сподіваюся, що колеги депутати підтримають його і він стане  законом найближчим часом.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
вибори
політика
Микола Княжицький
Молдова
вибори президента
мігранти
біженці з України
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