Молдова: Як відтік людей з країни впливає на вибори
Цю проблему ще до повномасштабної війни починала відчувати й Україна
Уроки Молдови для нас.
Відтік ініціативного і працездатного населення у Європу істотно погіршує співвідношення притомних і непритомних громадян у державі.
Якби не голоси молдован у Європі, то точно переміг би ставленик Кремля. Адже треба ж враховувати, що у трудових мігрантів є ще родичі (вони ж і виборці) на території Молдови.
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Така ж проблема спостерігається і в Грузії. Цю проблему ще до повномасштабної війни починала відчувати й Україна.
Ми не знаємо, якими будуть демографічні процеси після війни, але можемо припускати. Люди — головний капітал нації та держави. Його треба берегти в національних інтересах, де б хто не жив.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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