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OPINION

Молдова: Як відтік людей з країни впливає на вибори

Михайло Басараб
4 листопада, 2024 понедiлок
16:00
Погляд

Цю проблему ще до повномасштабної війни починала відчувати й Україна

Зміст

Уроки Молдови для нас. 

Відтік ініціативного і працездатного населення у Європу істотно погіршує співвідношення притомних і непритомних громадян у державі. 

Якби не голоси молдован у Європі, то точно переміг би ставленик Кремля. Адже треба ж враховувати, що у трудових мігрантів є ще родичі (вони ж і виборці) на території Молдови. 

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Така ж проблема спостерігається і в Грузії. Цю проблему ще до повномасштабної війни починала відчувати й Україна. 

Ми не знаємо, якими будуть демографічні процеси після війни, але можемо припускати. Люди — головний капітал нації та держави. Його треба берегти в національних інтересах, де б хто не жив.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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Україна
вибори
Молдова
вибори президента
мігранти
біженці
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