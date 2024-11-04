Уроки Молдови для нас.

Відтік ініціативного і працездатного населення у Європу істотно погіршує співвідношення притомних і непритомних громадян у державі.

Якби не голоси молдован у Європі, то точно переміг би ставленик Кремля. Адже треба ж враховувати, що у трудових мігрантів є ще родичі (вони ж і виборці) на території Молдови.