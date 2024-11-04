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OPINION

Вибори у Молдові: висновки для України

Руслан Рохов
4 листопада, 2024 понедiлок
12:02
Погляд

Усі закономірно і справедливо захоплюються результатами голосування молдован в діаспорі. Заслужено, адже явка просто безпрецедентна

Зміст

Але насправді потрібно проаналізувати досвід в боротьбі з "сітками Шора". Для мене це була ахіллесова п'ята демократії Молдови.

300 тисяч "електоральних кріпаків", яких можна покласти комусь, це серйозний ресурс. Поточні цифри другого туру показують, що від 120 тисяч до 130 тисяч вдалось нейтралізувати. 

Правда, і без цього Санду перемогла б, адже взяла більше, ніж взяли всі проросійські та "нейтральні" кандидати у першому турі. Тоді, нагадую, вони сукупно взяли близько 860 тисяч голосів.

Власне правоохоронці Молдови говорили, що задокументували 130 тисяч порушень.

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Публічні обшуки, предʼявлення звинувачень,  розсилка смс з попередженням про наслідки електоральної корупції, а також дзвінки з попередженням перспективи бути арештованим безпосередньо перед виборами, або шанс отримати великий штраф, виявились дієвим механізмом. 

Треба брати на озброєння!

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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