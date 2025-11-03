Для Путіна брехня — єдиний вихід
Він знає, що бреше. Але ніхто в це вже не вірить
Взагалі уявіть собі, як принизливо зараз себе відчуває Путін
- Щоб показати росіянам і Трампу, що він типу "перемагає", а не програє.
- Що вибухів на Московщині щоночі не існує.
- Що вся російська вояччина безпорадна — як в питанні атаки, так і захисту.
Що робити? Доводиться вигадувати "оточення" на фронті.
Він знає, що бреше. Але брехня — єдиний вихід.
Тому тести ракет, які нічого не можуть. Тому вигадані оточення.
Щоб ЗМІ цитували і типу імідж "сильного" лідера.
Але ніхто в це вже не вірить.
Жалюгідно.
Про автора. Петро Шуклінов, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
