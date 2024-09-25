Дозвіл на удари вглиб Росії — предмет торгу США та Москви?
Чому США не дають дозвіл на "далекобій"?
Білий дім говорить: Байден своє рішення по забороні на удари далекобійною зброєю не змінив.
Слід розуміти наступним чином: він може змінити це рішення, якщо Путін дасть негативну відповідь на розстелену "червону доріжку" і фактичне запрошення до компромісних переговорів.
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Від Путіна чекають сигнал згоди на переговори про Україну. Паралельно це можна обгорнути під соусом переговорів щодо Третього договору СНО. Офіційний меседж Москві Вашингтон уже послав. Якщо він каже "ні" - рішення по "далекобою" буде ухвалено.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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