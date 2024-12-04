Ледве не легендою стала цитата колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що з листопада 2021 року він ходив у чорному — і це буцімто був знак, що країна готується до війни.

Тож коли очільник Офісу України та найцінніший посадовець команди Зеленського вийшов в ефір з відео та заявив, що для України настав так званий фергі-тайм, — чимало хто задумався.

Бо цим терміном у футболі називають вирішальні голи в компенсований (доданий) час наприкінці матчів, завдяки яким команда здобуває перемогу.

Тож логічними є питання, а чим займалась українська збірна 90 хвилин? А чим персонально займались наші політичні мессі, роналду та буффони, коли росіяни тримали світ на голці ядерного адреналіну і балетного пряника.

Насправді пан Єрмак закликав саме спортсменів стати амбасадорами української сили, духу та єдності на світовій арені. Утім минула Олімпіада добре показала, як виросли людські риси наших зірок спорту — нуль обнімашок з росіянами, продумані інтервʼю з поляками та хороша англійська мова.

Єрмак провів паралель із легендарним тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, який, власне, і запровадив концепцію "фергі-тайм", коли у вирішальні хвилини наприкінці гри його команда демонструвала максимальну концентрацію, волю до перемоги та здобувала успіх навіть у найскладніших умовах. У перекладі на людську мову — тренер зривався на крик на футболістів, суддів і нервово бігав на трибунах.

Певно, очільник Офісу президента не дуже слідкував за легендарним тренером — бо чисто "фергі-тайм" це не 100% перемога, а психологічний трюк легендарного тренера який не завжди спрацьовував і приносив перемогу. Тож цікаво, чи є якісь козирі в класичної української дипломатії, крім чужих запозичень?

Читайте також: "Доктрина Трампа": Америка мусить перевірити Путіна на міцність

Стало відомо, що найближчим часом до США поїде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, буде встановлювати відносини з представниками нової адміністрації.

За даними видання NV, очікується зустріч Єрмака з номінованим спецпредставником щодо України Кітом Келлогом. Окрім того, до складу української делегації увійшли міністр оборони Рустем Умєров — який опинився у вирі збройних скандалів на мільярди гривень, та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Не секрет, що Офіс президента покладає великі надії на те, що Дональд Трамп зупинить цю війну — а далі можна планувати вибори на травень. Не питайте про здоровий глузд і чому ці дати нереалістичні — утім чутки про них ходять вкрай часто.

Весь цей "фергі-тайм" не враховує один важливий момент: чи хоче Росія взагалі іти на перемовини. Або якою буде їхня ціна для України.

На курорті в Дубаї російський олігарх Костянтин Малофєєв у коментарі Financial Times заявив, що Путін, швидше за все, відхилить мирний план щодо врегулювання війни в Україні, який запропонував Кіт Келлог. Бородатий православний гаманець Кремля розказав, що Москва серйозно розглядатиме мирну угоду лише в тому випадку, якщо Трамп погодиться обговорювати інші глобальні конфлікти, включаючи війни на Близькому Сході та зміцнення альянсу Росії з Китаєм, а також визнає Україну частиною ключових інтересів Кремля.

Читайте також: Росія хоче, аби перемовини з нею зірвала Україна

Також у коментарі газеті Малофєєв заявив, що Трамп може припинити конфлікт лише в тому випадку, якщо він скасує рішення Вашингтона про використання передової зброї великої дальності та відсторонить президента України Володимира Зеленського від посади, а потім погодиться зустрітися з Путіним і "обговорити всі питання глобального порядку на найвищому рівні".

А далі послав Кіта Келлога на три літери з його планом. "Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", — нахамив американському ветерану і другу Трампа Малофєєв.

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог мав учора ефір на Fox News, де послав свою відповідь росіянину. "Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки", — сказав Келлог.

У цій схемі хотілось би розуміти, на чиєму полі грає українська команда. І використає вона час для себе, а не забʼє пару голів у власні ворота.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.