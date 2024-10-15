І країна ця була обрана по-єзуїтськи вдало — Грузія, в якій 26 жовтня відбудуться парламентські вибори. До речі, за повністю пропорційною системою (попередні були за змішаною системою).

Саме в Грузії вдало обігрується технологія патологічного страху війни із РФ. І справа не у білбордах із зображенням зруйнованих українських міст.

Річ у тому, що самі грузини, особливо на периферії, обирають грошову "синицю" в руках, а не журавля гідності у небі.

Опитування Georgian Opinion Research Business International показує, що на виборах переможе "Грузинська мрія" (59,3%), що поступово штовхає країну в обійми РФ і викреслює європейську інтеграцію з порядку денного. Блок "Єдність — Національний рух" Тінатін Бокучави, головна опозиційна сила, має лише 13%.

Опитування опозиційного каналу Formula TV показують, що рейтинг у "Грузинської мрії" лише в районі 32%.

Хоча, реальної соціології по виборах в Грузії знайти важко, адже вона звичним чином використовується як технологія орієнтування виборців.

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Інші партії — в межах 5-8% і менше (на виборах встановлений 5% бар'єр). Шанси є в опозиційної сили "За Грузію" Гахарії та в альянсу "Сильна Грузія" банкіра Хазарадзе. Певним об'єднавчим ланцюгом між цими двома партіями намагається стати президентка Зурабішвілі.

Є також "Коаліція за зміни". Всі вони намагаються позиціювати себе як альтернативу головній опозиційній партії "Єдиний національний рух".

"Грузинська мрія" олігарха Іванішвілі пробує на цих виборах продати дві тези — мир та економічне зростання. Плюс олігарх намагається капіталізувати електоральне розширення особисто своєю персоною, адже заявив про повернення у публічну політику як почесний голова партії.

Перебуваючи при владі із 2012 року, Іванішвілі фактично побудував ефективну мафіозну конструкцію, яка тепер віддана на геополітичний аутсорс в його приватно-кланових інтересах. І звалити її буде непосильно. В принципі, Іванішвілі побудував режим, який дуже схожий на орбанівський в Угорщині.

Опозиція повністю розбалансована, роздріблена і маргіналізована завдяки медійному тиску та міжособистісній гризні.

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Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

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