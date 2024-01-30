Іл-76: Росіяни звично прикриваються полоненими, жінками та дітьми

Росіяни провели успішну спецоперацію, нелюдськість, цинізм якої просто ще раз демонструє, з яким ворогом ми маємо справу. Операція спланована та продумана блискуче, з тією самою розсудливістю, як Ганнібал Лектор вбивав своїх жертв.

І неважливо, хто збив літак, українська ППО чи російський ЗРК.

Росіяни пустили військовий транспортний літак без транспондерів у зону, куди навіть їхні бойові літаки бояться залітати.

Були там полонені чи не були - це інша справа.

Якщо були, то це така сама ситуація, як росіяни виставляють полонених вперед і змушують їх іти перед своїми підрозділами для розмінування.

Не було полонених. То збили військовий літак з росіянами. Мінус Іл-76.

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Наступного разу росіяни завантажать літаки викраденими дітьми з України й направлять їх на Харків, Херсон, Запоріжжя чи Київ.

Це холоднокровні, виважені, розумні маніяки, які не жаліють і своїх, а тим більше чужих. Людство ще не стикалося з таким рівнем масового розлюднення з часів "Освенцима", "Бухенвальда", ГУЛАГа чи Назінських подій.

Не сумніваюсь, що в Путіна є якийсь "торшер" з людської шкіри, як було модно в деяких родинах вермахту.

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Ми маємо тільки один шанс вижити та врятувати інших — знищити цього маніяка. Фізично. Як би огидно нам від цього не було. Бо страху вже давно немає.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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