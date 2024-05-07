Здається, очевидно, що бути на так званій інавгурації — це легітимізувати сфальшовані вибори, проведені на кістах українців у Маріуполі та інших окупованих територіях. Путін має бути руконепотискаємим.

Шок, але не всі держави-члени Європейського Союзу вирішили ігнорувати церемонію 7 травня.

Зокрема Франція, як інформують західні медіа, буде представлена на рівні посла. Це виглядає як роздвоєння особистості французької влади, коли Макрон говорить про можливість направити контингент в Україну і паралельно дає дозвіл своєму амбасадору вітати Путіна з "переобранням".

20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "інавгурацію" кремлівського правителя, але сім держав надішлють своїх представників. І якщо у випадку з Угорщиною цьому не дивуєшся, та Париж відверто розчаровує.

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Франція завжди засуджувала репресії, цензуру, авторитаризм, в яких відбулися "вибори" у РФ, а також їх організацію на окупованих українських територіях. Як можна йти на інавгурацію вбивці?

Те, що 7 країн ЄС збираються делегувати своїх представників на церемонію, сигнал, що й Україна має посилити свою дипломатичну роботу…

Важливо, аби українське МЗС прокинулось і закликало французьких і інших європейських колег, дипломатів інших країн світу не брати участі в так званій інавгурації вбивці, проти якого діє ордер Міжнародного кримінального суду.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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