Перший Путін - "спадкоємець" (1999/2000 - 2012), система влади - "Політбюро 2.0", режим — гібридний. Про його одноосібну диктатуру ще не йшлося. Але буквально з першого ж дня він, замість бути слухняним виконавцем, почав перетягувати владну ковдру на себе. А коли старі ляльковики зрозуміли, що щось пішло не так, було пізно.

Другий Путін - "розвідний" (2012 - 2022/2023), система влади - "вежі Кремля", режим — авторитарний. Розділені на групи - "вежі", еліти вже не допомагали Путіну керувати Росією, а лише радили, змагаючись за "доступ до тіла". Путін зі свого боку грав роль "розвідного", одночасно нарізав "вежам" завдання, стимулював конкуренцію між ними та допомагав досягати компромісу.

Третій Путін - "самодержець" (відтепер і до кінця), система влади - "царський двір", режим — тоталітарний.

У самодержця вже не може бути соратників, лише піддані, серед яких і бояри, і смерди — всі "холопи государеві".

15-20 бояр становитимуть раду при царі, змагаючись за його увагу, але саме раду — самостійність колишніх "веж" Кремля буде обмежено. Репресії у верхівці стануть буденним явищем. Технологічно "опричнина 2.0" уже можлива, чекаємо лише на політичну волю. Тож уже не гроші, а страх стане рушієм нової лояльності. Ненависть при тому теж зростатиме, але Путін готовий до цього — як там казав Калігула: "Хай ненавидять, аби боялися". Силовики остаточно відтиснуть технократів від очей самодержця.

Отже, якщо в нульових можна було говорити про консенсус, а в десятих — про компроміс Путіна й еліт, то тепер настав час "царської волі".

І якщо описана тут логіка виявиться правильною, фінал путінізму теж передбачуваний. Або Путін помре сам, або йому потиху допоможуть. Після цього станеться розкол еліт, а закінчиться все російським бунтом — безглуздим і безжальним. У його вогні згорить не лише путінізм, а й уся Росія. І нікого, крім Путіна, в цьому не звинуватити.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.