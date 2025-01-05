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Соціолог Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ

Марина Клюєва
5 січня, 2025 неділя
21:13
Світ росія, санкції

Доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ, зміщуючи акценти у ЗМІ

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Ми готуємо звіт щодо основних тем в російських соціальних мережах. По телебаченню ми також зробимо, але там все більш прогнозовано. Так от, якщо подивитися по темам, то головною темою, яка найбільшу кількість переглядів зібрала, це були, міграційна криза, пов'язані з цим також видворення мігрантів, пов'язані з ними злочини, наприклад, "Крокус". Тобто 7, 7 мільярда переглядів. І це, дійсно, можна сказати, що в середньому найвища цифра. І всі інші відстають. На другому місці умовно це Курщина - 1,6 мільярда переглядів. І тільки потім, на третьому місці, провали в Сирії, в Молдові та в Абхазії", - сказав він.

За словами Олександра Шульги, зміщення акцентів у інфопросторі РФ відбувається за допомогою збільшення кількості публікацій на "потрібні" теми. 

"А от якщо подивитися, власне, інфляцію, то цій темі там 100 тисяч публікацій релевантних, наприклад, в Телеграмі і 603 мільйона переглядів. Але, от якщо ми подивимося по, власне, цих трьох темах, тобто міграційна криза, Курська операція і, власне, провали. Так от, якщо ми подивимося, скільки всього було публікацій, і скільки цих публікацій зроблено так званими пов'язаними з державою акторами, тобто каналами державними або прокремлівськими каналами, то тут їх якраз в п'ять, в шість разів більше, ніж публікації про інфляцію, про послаблення економіки і про, власне, всі негативні ці тенденції, про які ми з вами говорили", - зазначив він.

Соціолог зауважив, що окрім інфляції уникають також теми російської війни в Україні. 

"За рахунок управління кількістю публікацій і з намаганням змістити акцент на це, ну, тобто: "Всі говоримо про "Крокус". Всі говоримо про мігрантську кризу. А тепер ми ще нові закони прийняли. А тепер більше без суду можемо мігрантів етапувати назад і депортувати. А тепер ми ще одну облаву зробили", - тобто таким чином. І що цікаво, "спеціальна військова операція", як вони називають війну, вона також набагато менше уваги, порівняно з цими темами, про які ми сказали, набирає. Ну, тобто Курська операція - це одна історія, тому що це на російській території, там багато інших проблем. А Покровськ, наприклад, там в сім-вісім-десять разів менше, ніж ці теми. Тобто, бачите, вже не війною намагаються від холодильника, а іншими темами. І це от дуже цікава тенденція 24-го року, подивимося в 25-го, як буде, але зміщення уваги - це дійсно намагання Кремля, власне, ну, от внутрішньою стабільністю якось керувати", - додав Олександр Шульга.

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Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті холі" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Новини
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Молдова
інфляція
мігранти
Війна з Росією
фейк
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