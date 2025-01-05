Від початку доби на фронті відбулось 106 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 05.01.2025.

Ворожі обстріли України

Від вогню ствольної артилерії постраждали райони прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, такі як Порозок, Карповичі, Гаті, Біла Береза, Дружба, Бачівськ, Кореньок, Тимофіївка, Старікове, Петрушівка та Покровка. Крім того, ворог завдав авіаудару трьома КАБами по Малій Рибиці та некерованими авіаракетами по Грем’ячці.

Ситуація на основних напрямках фронту

Загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаракетами в районі Охрімівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають ворожу атаку поблизу Загризового, одну атаку вже відбито.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія, за підтримки штурмової авіації, здійснила шість штурмових та наступальних дій біля Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого, наразі ще тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку сьогодні мав місце один безрезультатний ворожий штурм.

Наші захисники відбивають штурм противника на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру, дві атаки вже вдалося відбити.

Підрозділи Сил оборони відбили три атаки поблизу Торецька, Щербинівки та Кримського на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак противника, 16 боєзіткнень ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 18 атак поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, тривають бої.

Шість разів наші захисники відбивали атаки ворога на Времівському напрямку поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар та в напрямку Константинополя, дві з них ще продовжуються. Авіація ворога завдала ударів КАБами по Андріївці, Улаклам, Темирівці та Константинополю.

На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках на цей час доби ворог активних дій не проводив, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури.