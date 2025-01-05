Попри загибель 5 людей на Новий рік, Німеччина проти заборони феєрверків

Про це пише DW.

Зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти загальної заборони піротехнічних засобів під час святкувань – так званої "заборони петард", на чому раніше наполягав дехто з політиків і громадян країни.

"Я за те, щоб діяли належні правила для того, що виробляється. Але саму заборону на петарди я вважаю дещо дивною", - сказав Шольц в інтерв'ю журналу Stern.

Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер також наголосила, що не підтримує ідею тотальної заборони феєрверків. При цьому, вона не має нічого проти запровадження місцевою владою окремих зон, де діятиме заборона піротехнічних засобів.

"Правильною відповіддю є не загальнонаціональна заборона феєрверків, а більш цілеспрямовані заходи на місцевому рівні. Метою має бути забезпечення мирних святкувань і феєрверків, але при цьому запобігання дуже небезпечним новорічним ексцесам", - сказала вона в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

Вона пояснила, що "з точки зору небезпеки існують значні відмінності між густонаселеними містами та сільською місцевістю, а всередині міст – між окремими гарячими точками та районами, де люди святкують мирно".

За її словами, якщо це буде більше враховуватися на місцевому рівні, то можна буде вживати цілеспрямованіших заходів і щодо покращення контролю.

Водночас Фезер наголосила на важливості притягнення до відповідальності винних у спричиненні безладів у новорічну річ у Берліні, в тому числі й після хаотичного й небезпечного застосування феєрверків.