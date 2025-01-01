У Німеччині в новорічну ніч 5 людей загинули через феєрверки
У Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками
Про це пише Spiegel.
Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.
Також двоє чоловіків 45 і 50 років у Саксонії отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки.
Крім того, в Гамбурзі від вибуху саморобної петарди загинув 20-річний хлопець. За даними поліції, нещасний випадок стався в районі Оксенвердер.
У поліції також повідомили, що в місті Росток серйозних поранень отримав 10-річний хлопчик, коли перед ним вибухнула петарда. Правоохоронців наразі встановлюють винуватця інциденту.
До того ж в Мюнхені троє дітей отримали травми через феєрверк. За даними пожежної служби, дворічна та одинадцятирічна дитина отримали опіки рук, шиї та обличчя, а 14-річному підлітку петардою відірвало частину руки. Дітей доставили до лікарні.
За даними поліції, у Берліні в новорічну ніч затримали близько 330 людей, 13 правоохоронців були поранені, один з них – серйозно. Ймовірно, в нього влучив нелегальний феєрверк, і йому довелося зробити операцію на нозі тієї ж ночі.
- У новорічний вечір 31 грудня в мережі з'явились повідомлення про запуски феєрверків у Києві, Одесі та Львові. Правоохоронці перевіряють дані.
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