Може, ще й міністерство розбитих сердець створити? Агенція заплаканих дітей. Нацкомісія з поливання квітів. Це просто сюр якийсь, наяву.

І першою з таких реформ стало кардинальне скорочення держапарату. Були (нах*ін) ліквідовані міністерства освіти, праці, навколишнього середовища, культури, у справах жінок, гендеру та розмаїття. А також пішло на мороз міністерство науки і технологій (паразитична мінцифра, спиш?) А про ліквідацію Держспецзв’язку я говорю ледь не десятиріччя вже. Натомість в Україні створили ще й МінЄд.

Наприкінці 2023 президентом Аргентини став Хав’єр Мілей, затятий лібертаріанець та професійний економіст. Який негайно зайнявся – ні, не диджиталізацією – а радикальними реформами реального сектора економіки.

Станом на день інавгурації Мілея (23 грудня 2023), Аргентина мала 9 дефолтів та 211% річної інфляції – наслідок багаторічного правління ліваків-популістів. Аргентину навіть викинули з рейтингу країн, що розвиваються. Повна дупа, одним словом. А вже у першому кварталі 2024 відбулося різке скорочення субсидій та дотацій – мінус 35%.

Також запустилася масштабна дерегуляція сфер будівництва, транспорту, енергетики, фармацевтики, туризму, сільського господарства. І технологій також. Ніяких тобі державних Дія-Сіті: прикинь, Федоров, так можна було.

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З 18 міністерств залишилося 7, а восьмим стало міністерство дерегулювання та трансформації держави. Щось схоже планується в США за Трампа. До речі, Мілей дуже приятелює з Дональдом Фредовичем.

Особливо мені подобається запроваджене урядом Мілея правило "позитивного адміністративного мовчання". Це коли, скажімо, якщо ти подав документи на отримання ліцензії, пройшов встановлений термін, а відповіді не надійшло – ліцензія вважається отриманою. Чудовий пендель корумпованому чиновництву.

І таких реформ в Аргентині з грудня 2023 по грудень 2024 відбулося 672 штуки — тобто 1,8 реформи на день. Це тобі не відосики записувати, і не Дія-саміти проводити.

Також в Аргентині планують приватизувати 41 державну компанію, у тому числі найбільшу авіакомпанію, державну теле- радіо компанію, головну газову енергетичну компанію (привіт, Нафтогаз), державну залізницю (привіт, Укрзалізниця), національну поштову службу (привіт, кончена Укрпошта), компанію з обслуговування доріг (привіт, Укравтодор).

Парламент Аргентини законодавчо затвердив привабливі умови для великих інвесторів (від 200 млн доларів), і ці умови влада не має права переглядати або скасовувати протягом 30 років (привіт, "інвестняні", і Дія-Сіті теж привіт, які обіцяли щось схоже, але набрехали, як завжди).

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І ще одна дрібничка: у 2025 в Аргентині планується зниження кількості податків на 90%.

Плануються інновації також й у сфері технологій. Але знов чомусь це не цифровізація, а "аргентинський ядерний план" - будівництво нових реакторів, за найвищими стандартами безпеки (!) та ефективності.