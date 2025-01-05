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OPINION

Аргентинський експеримент Мілея

Костянтин Корсун
5 січня, 2025 неділя
18:04
Погляд

Поки доїдаються святкові салати, в Аргентині тривають неймовірні та блискавичні реформи. Просто зараз, на наших очах відбувається справжнє економічне диво, а не оця гетьманценоміка головного мозку*

Зміст

Наприкінці 2023 президентом Аргентини став Хав’єр Мілей, затятий лібертаріанець та професійний економіст. Який негайно зайнявся – ні, не диджиталізацією – а радикальними реформами реального сектора економіки. 

І першою з таких реформ стало кардинальне скорочення держапарату. Були (нах*ін) ліквідовані міністерства освіти, праці, навколишнього середовища, культури, у справах жінок, гендеру та розмаїття. А також пішло на мороз міністерство науки і технологій (паразитична мінцифра, спиш?) А про ліквідацію Держспецзв’язку я говорю ледь не десятиріччя вже. Натомість в Україні створили ще й МінЄд. 

Може, ще й міністерство розбитих сердець створити? Агенція заплаканих дітей. Нацкомісія з поливання квітів. Це просто сюр якийсь, наяву.

Але повернемося до сучасної Аргентини.

Станом на день інавгурації Мілея (23 грудня 2023), Аргентина мала 9 дефолтів та 211% річної інфляції – наслідок багаторічного правління ліваків-популістів. Аргентину навіть викинули з рейтингу країн, що розвиваються. Повна дупа, одним словом. А вже у першому кварталі 2024 відбулося різке скорочення субсидій та дотацій – мінус 35%.

Також запустилася масштабна дерегуляція сфер будівництва, транспорту, енергетики, фармацевтики, туризму, сільського господарства. І технологій також. Ніяких тобі державних Дія-Сіті: прикинь, Федоров, так можна було. 

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З 18 міністерств залишилося 7, а восьмим стало міністерство дерегулювання та трансформації держави. Щось схоже планується в США за Трампа. До речі, Мілей дуже приятелює з Дональдом Фредовичем.

Особливо мені подобається запроваджене урядом Мілея правило "позитивного адміністративного мовчання". Це коли, скажімо, якщо ти подав документи на отримання ліцензії, пройшов встановлений термін, а відповіді не надійшло – ліцензія вважається отриманою. Чудовий пендель корумпованому чиновництву.

І таких реформ в Аргентині з грудня 2023 по грудень 2024 відбулося 672 штуки — тобто 1,8 реформи на день. Це тобі не відосики записувати, і не Дія-саміти проводити.

Також в Аргентині планують приватизувати 41 державну компанію, у тому числі найбільшу авіакомпанію, державну теле- радіо компанію, головну газову енергетичну компанію (привіт, Нафтогаз), державну залізницю (привіт, Укрзалізниця), національну поштову службу (привіт, кончена Укрпошта), компанію з обслуговування доріг (привіт, Укравтодор).

Парламент Аргентини законодавчо затвердив привабливі умови для великих інвесторів (від 200 млн доларів), і ці умови влада не має права переглядати або скасовувати протягом 30 років (привіт, "інвестняні", і Дія-Сіті теж привіт, які обіцяли щось схоже, але набрехали, як завжди).

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І ще одна дрібничка: у 2025 в Аргентині планується зниження кількості податків на 90%.

Плануються інновації також й у сфері технологій. Але знов чомусь це не цифровізація, а "аргентинський ядерний план" - будівництво нових реакторів, за найвищими стандартами безпеки (!) та ефективності.

Звісно, подібні радикальні реформи завжди мають наслідки: протести, демонстрації, страйки. Свого часу, на початку 90-х цей же тяжкий шлях пройшла Польща. Зробити щось подібне в Україні був шанс і у 2005, і у 2014, і у 2019. Але пішли старим перевіреним шляхом популістів-ліваків.

На сьогодні економіка Аргентини все ще перебуває у стані турбулентності. Але лише за рік правління президента-реформатора інфляція в Аргентині зменшилася у 27 разів (з 54% до 2% на місяць) – що вже є позитивним сигналом для інвесторів.

Так, до чого це я? А, про реформи. Якщо у тебе є бачення, програма, розрахунки, яйця йти до кінця та велике бажання справді врятувати країну від популістів, корупції, чиновників – ти ідеш і це бляха робиш. А не зафарбовуєш проблеми мікронною позолотою "цифровізації". Бо спочатку усі начебто підкидають чепчики догори, уря-уря, але доволі скоро вилазять старі розв'язані проблеми, які весь цей час не вирішувалися. І тому вони, проблеми, змужніли, посильнішали, і тепер їх ще важче подолати.

Так, у нас війна і вона потребує безліч грошей. Але Зе-команда була обрана за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І вони взяли владу саме під гаслами боротьби з корупцією, дерегуляції, зменшення числа чиновників – тобто все дуже схоже на Аргентину, де були рівно ті ж самі проблеми – тільки у нас обійшлося без дефолтів.

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Але за останні 5+ років замість справжніх реформ у нас Дія, МінЄд, "вовина тисяча", "національний кешбек". 

Чи вирішила Дія проблему корупції? Спитайте щасливих прокурорів-інвалідів. 

Чи вирішив РезерХрест проблему мобілізації? Тут навіть можна нікого не питати. 

Тому що ніхто навіть не намагався лікувати коріння проблем – лише замазували їх симптоми. І що характерно — доволі багато громадян досі перебувають у полоні цих цифрових ілюзій: впевнений, у коментарях знов хтось напише щось типу "так, а шо, Дія зручна, мені подобається".

Ще раз повторю: цифровізація – хороша штука, але цифрувати слід позитивні речі, і які вже нормально працюють. І займатися диджиталізацією має приватний сектор, за власні гроші, без державного примусу.

А "держава" має займатися справжніми реформами – як в Аргентині. А не їх цифровою імітацією.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Економіка
Україна
податки
корупція в Україні
Технології
Аргентина
Дія
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