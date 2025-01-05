В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу
Під час посадки в аеропорту на північному сході Індії розбився гелікоптер берегової охорони. Внаслідок цього загинули троє членів екіпажу
Про це повідомляє India Today.
Зазначається, що гелікоптер берегової охорони розбився близько 12:10 в аеропорту Порбандар у Гуджараті. Аварія сталася під час тренувального вильоту.
Як повідомляється, усі троє членів екіпажу померли від отриманих травм у лікарні.
"Причини інциденту розслідує комісія з розслідування. Ми віддаємо честь трьом хоробрим душам індійської берегової охорони, які поклали життя на службі нації", - йдеться в заяві берегової охорони.
- Російський військовий гелікоптер Мі-28 впав у Воронезькій області РФ ввечері 1 січня, в результаті чого згорів, а двоє членів екіпажу загинули. Існує версія, що гелікоптер збила російська ППО.
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