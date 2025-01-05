В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу

Про це повідомляє India Today.

Зазначається, що гелікоптер берегової охорони розбився близько 12:10 в аеропорту Порбандар у Гуджараті. Аварія сталася під час тренувального вильоту.

Як повідомляється, усі троє членів екіпажу померли від отриманих травм у лікарні.

"Причини інциденту розслідує комісія з розслідування. Ми віддаємо честь трьом хоробрим душам індійської берегової охорони, які поклали життя на службі нації", - йдеться в заяві берегової охорони.

???? #BREAKING | #Watch: An Advanced Light Helicopter (ALH) of the Indian Coast Guard crashed in Gujarat's Porbandar, killing three people, as per sourceshttps://t.co/kxUCotX7hc pic.twitter.com/pnB10Trock — NDTV (@ndtv) January 5, 2025