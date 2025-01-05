Тимчасовим канцлером Австрії обрали Крістіана Штокера

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що це рішення стало відповіддю на відставку Карла Нехаммера, чия спроба сформувати коаліційний уряд без участі ультраправої Партії свободи (FPO) зазнала невдачі.

Після засідання Нехаммер заявив, що були прийняті "важливі й правильні рішення".

Згідно з повідомленням, у президента Александра Ван дер Беллена залишилися обмежені можливості: або оголосити дострокові вибори, або доручити формування уряду лідеру дружньої до Росії партії FPO Герберту Кіклу.

Губернатор Форарльберга Маркус Вальнер підкреслив, що ситуація є складною і необхідно знайти шляхи для уникнення загострення політичної кризи в країні. Він виступив проти дострокових виборів, які лише затягнуть процес формування нового уряду.