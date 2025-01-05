Тимчасовим канцлером Австрії обрали Крістіана Штокера
У неділю, 5 січня, Австрійська народна партія (OVP) обрала Крістіана Штокера, генерального секретаря партії, на посаду тимчасового канцлера
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначили, що це рішення стало відповіддю на відставку Карла Нехаммера, чия спроба сформувати коаліційний уряд без участі ультраправої Партії свободи (FPO) зазнала невдачі.
Після засідання Нехаммер заявив, що були прийняті "важливі й правильні рішення".
Згідно з повідомленням, у президента Александра Ван дер Беллена залишилися обмежені можливості: або оголосити дострокові вибори, або доручити формування уряду лідеру дружньої до Росії партії FPO Герберту Кіклу.
Губернатор Форарльберга Маркус Вальнер підкреслив, що ситуація є складною і необхідно знайти шляхи для уникнення загострення політичної кризи в країні. Він виступив проти дострокових виборів, які лише затягнуть процес формування нового уряду.
- 4 січня канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що вирішив піти у відставку з посади глави уряду та очільника консервативної Австрійської народної партії (АНП) після провалення переговорів щодо створення нової урядової коаліції.
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