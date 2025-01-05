Металургійний гігант у польському Ченстохові відновлює виробництво

Про це пише Polskie Radio.

Автори нагадали, що у жовтні 2023 року тодішній власник Металургійного заводу Liberty Group зупинив виробництво. У середині минулого року почався процес банкрутства, а у листопаді новим орендарем підприємства стала Державна казначейська компанія Węglokoks.

"Зараз тривають останні приготування до відновлення виробництва. Початок співпраці із Węglokoks оцінюємо дуже позитивно. Ми готуємось відновити виробництво. Всі сертифікати відновлені. Працівники проходять навчання заново. Готуємо цехи для виробництва, повертаємо їх до роботи після простою", - розповіла Анастазія Карват з Національної асоціації працівників безперебійного виробництва.

Зазначається, що якщо технологічний запуск пройде без несподіванок, виробництво мають відновити у січні.

Водночас тривають процедури щодо вибору нового власника металургійного комбінату. Компанія Węglokoks має право першочергової покупки.

Як зазначають у SteelOrbis, повне відновлення виробництва зміцнить польський ринок сталі та зменшить залежність країни від імпорту.

Для довідки. Гута Ченстохова – металургійний завод з неповним металургійним циклом (без доменного виробництва) на півдні Польщі у місті Ченстохова. Є одним із найбільших польських підприємств з виробництва товстого листа.

Продукція заводу використовується у кораблебудуванні, зведенні металоконструкцій, гірничодобувному секторі, енергетичному секторі, будівництві.