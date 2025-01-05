"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ
Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що кількість переходів від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України зросла
Про це він розповів в етері Еспресо.
Не всюди є храми української церкви, саме тому і потрібні переходи (до ПЦУ, - ред.). По-друге, сама так звана російська церква це не церква, це на сьогодні секта, державна російська секта, яка є частиною, фактично ідеологічним забезпеченням силових структур Російської Федерації, країни-агресора. Люди дуже часто це не усвідомлюють, для того ми і прийняли в парламенті Закон "Про заборону діяльності російської церкви в Україні", жодним чином не обмежуючи взагалі-то, як це часто намагаються подати, право людей ходити в ту чи іншу церкву. Ми забороняємо зв’язок з Росією, це все.
Бо зв’язок і з так званою російською церквою означає те, що ви допомагаєте, або безпосередньо працюєте на ворога. Процес цей відбувається, за законом 30 днів після його прийняття він вступає в силу і через 10 місяців починаються самі ці процеси. Сама ця українська філія РПЦ попросила цей термін для того, щоб, можливо, у якийсь спосіб централізовано розірвати стосунки з Москвою, хоча я особисто в це не вірю. Отже ще раз підкреслюю, іде війна, російська церква - філія російських силових структур, і вона не має діяти в Україні. А загалом релігія в Україні вільна вільна, і кожна людина може вірити в що захоче і ходити до будь-якої конфесії", - зауважив народний депутат.
Микола Княжицький зазначив, що закон про заборону УПЦ МП був потрібен зокрема для громадян, які не підозрювали про причетність своєї церкви до РФ.
"Це дві категорії людей. Є керівництво - керівництво працює на Москву, а є люди, які ходять в звичайну церкву, якщо їхній священик зайвий раз не згадує Кіріла і не хвалить Росію, то вони можуть і не підозрювати, що ця церква є системою великою мережі. І саме для таких людей ми прийняли наш закон, для того, щоб це їм роз’яснити, і через це кількість цих переходів зросла. Вона була дуже велика в 19-му році, їх було понад 300, а потім в 20-му їх було 20 чи 30. Зараз в 23-му, 24-му роках ця кількість переходів зростає, і очевидно їх буде більше, а коли закон почне діяти, то просто російської церкви в Україні не буде", - наголосив Микола Княжицький.
- 25 грудня повідомлялось, що у 2024 році з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 218 релігійних громад
- 4 січня стало відомо, що перша релігійна громада міста Чернівці вийшла з-під підпорядкування УПЦ МП та приєдналась до Православної Церкви України.
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