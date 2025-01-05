"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

Не всюди є храми української церкви, саме тому і потрібні переходи (до ПЦУ, - ред.). По-друге, сама так звана російська церква це не церква, це на сьогодні секта, державна російська секта, яка є частиною, фактично ідеологічним забезпеченням силових структур Російської Федерації, країни-агресора. Люди дуже часто це не усвідомлюють, для того ми і прийняли в парламенті Закон "Про заборону діяльності російської церкви в Україні", жодним чином не обмежуючи взагалі-то, як це часто намагаються подати, право людей ходити в ту чи іншу церкву. Ми забороняємо зв’язок з Росією, це все.

Бо зв’язок і з так званою російською церквою означає те, що ви допомагаєте, або безпосередньо працюєте на ворога. Процес цей відбувається, за законом 30 днів після його прийняття він вступає в силу і через 10 місяців починаються самі ці процеси. Сама ця українська філія РПЦ попросила цей термін для того, щоб, можливо, у якийсь спосіб централізовано розірвати стосунки з Москвою, хоча я особисто в це не вірю. Отже ще раз підкреслюю, іде війна, російська церква - філія російських силових структур, і вона не має діяти в Україні. А загалом релігія в Україні вільна вільна, і кожна людина може вірити в що захоче і ходити до будь-якої конфесії", - зауважив народний депутат.

Микола Княжицький зазначив, що закон про заборону УПЦ МП був потрібен зокрема для громадян, які не підозрювали про причетність своєї церкви до РФ.

"Це дві категорії людей. Є керівництво - керівництво працює на Москву, а є люди, які ходять в звичайну церкву, якщо їхній священик зайвий раз не згадує Кіріла і не хвалить Росію, то вони можуть і не підозрювати, що ця церква є системою великою мережі. І саме для таких людей ми прийняли наш закон, для того, щоб це їм роз’яснити, і через це кількість цих переходів зросла. Вона була дуже велика в 19-му році, їх було понад 300, а потім в 20-му їх було 20 чи 30. Зараз в 23-му, 24-му роках ця кількість переходів зростає, і очевидно їх буде більше, а коли закон почне діяти, то просто російської церкви в Україні не буде", - наголосив Микола Княжицький.