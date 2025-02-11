Ворог усе ближче до Костянтинівки, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Навколо Костянтинівки є три активних напрямки. Костянтинівка – це ближній тил угруповання, яке обороняє з одного боку Часів Яр, з іншого – Курдюмівку і Торецьк. Тобто, якщо подивитись на мапу, є дуга навколо Костянтинівки. На півночі вона спирається на Часів Яр, вершина цієї дуги – Курдюмівка, і на півдні – це майже повністю зруйнований Торецьк", - пояснив Крамченков.

За словами головного редактора "Суспільне. Донбас", удари по Костянтинівці можна сприймати як удар у тил угруповання, яке обороняє три напрямки.

"Водночас ці три напрямки є флангами оборони Костянтинівки. Те, що почастішали удари, раніше я пов'язував із тим, що росіяни виходять на висоти, але військові цю ідею відкидають і кажуть, що мова йде про відстань. Росіяни все ближче до Костянтинівки, тому вже ширша номенклатура озброєнь може застосовуватись по цьому місту", - наголосив Крамченков.