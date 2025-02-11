Ворог усе ближче до Костянтинівки, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
Головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков зазначив, що окупанти все ближче до Костянтинівки, тому вже ширший спектр озброєнь може застосовуватися по цьому місту
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Навколо Костянтинівки є три активних напрямки. Костянтинівка – це ближній тил угруповання, яке обороняє з одного боку Часів Яр, з іншого – Курдюмівку і Торецьк. Тобто, якщо подивитись на мапу, є дуга навколо Костянтинівки. На півночі вона спирається на Часів Яр, вершина цієї дуги – Курдюмівка, і на півдні – це майже повністю зруйнований Торецьк", - пояснив Крамченков.
За словами головного редактора "Суспільне. Донбас", удари по Костянтинівці можна сприймати як удар у тил угруповання, яке обороняє три напрямки.
"Водночас ці три напрямки є флангами оборони Костянтинівки. Те, що почастішали удари, раніше я пов'язував із тим, що росіяни виходять на висоти, але військові цю ідею відкидають і кажуть, що мова йде про відстань. Росіяни все ближче до Костянтинівки, тому вже ширша номенклатура озброєнь може застосовуватись по цьому місту", - наголосив Крамченков.
- За добу 10 лютого між двома арміями на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 штурмів.
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