КНДР погрожує покаранням громадянам, які поширюють "чутки" про загиблих на війні проти України солдат

Про це пише Newsweek.

Зазначається , що попри жорсткий контроль режиму Північної Кореї над потоком інформації, громадяни приватно піднімають питання про бойові дії, оскільки кількість жертв зростає.

Через це влада КНДР наказала громадянам на робочих місцях і в районних зборах повідомляти про тих, хто "поширює чутки", і попередила, що тих, хто цього не зробить, буде покарано.

За даними анонімного джерела, співробітники Tokchon Motor Complex у Південному Пхьонгані, провінції на північ від столиці Пхеньяна, є одними з тих, хто отримав цю директиву.

"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, схоже, вони намагаються придушити ці чутки", - сказало одне із джерел.