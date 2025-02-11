КНДР погрожує покаранням громадянам, які поширюють "чутки" про загиблих на війні проти України солдат
Влада Північної Кореї погрожує жителям покаранням за нібито поширення чуток про солдатів, які загинули під час боїв у війні проти України
Про це пише Newsweek.
Зазначається, що попри жорсткий контроль режиму Північної Кореї над потоком інформації, громадяни приватно піднімають питання про бойові дії, оскільки кількість жертв зростає.
Через це влада КНДР наказала громадянам на робочих місцях і в районних зборах повідомляти про тих, хто "поширює чутки", і попередила, що тих, хто цього не зробить, буде покарано.
За даними анонімного джерела, співробітники Tokchon Motor Complex у Південному Пхьонгані, провінції на північ від столиці Пхеньяна, є одними з тих, хто отримав цю директиву.
"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, схоже, вони намагаються придушити ці чутки", - сказало одне із джерел.
- 7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь в боях на Курщині.
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