Макрон із дипфейком в образі репера та співачки Desireless оголосив про інвестування $113 млрд у розвиток ШІ

Про це пише France24.

У Великому палаці в Парижі, Франція, 10 і 11 лютого триває світовий саміт зі штучного інтелекту (Artificial Intelligence Action Summit). Щоб привернути увагу до події, президент Франції опублікував на X згенеровані штучним інтелектом відео, на яких він сам зʼявляється в різних ролях, демонструючи потенціал технології.

Напередодні дводенного глобального саміту з ШІ Емманюель Макрон оголосив, що інвестори вкладуть $113 млрд в проєкт штучного інтелекту у Франції в найближчі роки. Він описав ці інвестиції як "еквівалент для Франції того, що США оголосили про "Зоряні ворота"", маючи на увазі програму OpenAI вартістю $500 млрд.

Щоб популяризувати саміт, Макрон опублікував низку дипфейків, на яких він зображений у різних ролях. В одній зі сцен Макрон танцює під хіт 1980-х років Voyage Voyage французької співачки Desireless. В іншому він зʼявляється в шпигунській комедії про французького секретного агента, якого грає Жан Дюжарден.

У третій частині Макрон читає реп та рухається, як французький виконавець Nekfeu.

"Чудово зроблено, - сказав на відео справжній Макрон, одягнений у костюм і краватку. - А якщо серйозніше, то за допомогою штучного інтелекту ми можемо зробити дуже великі речі: змінити охорону здоров’я, енергетику, життя в нашому суспільстві. Франція та Європа повинні бути в центрі цієї революції, щоб скористатися кожною можливістю, а також просувати наші принципи".



