Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Держмистецтв оголосило список номінантів на здобуття Премії імені Лисенка

Держмистецтв оголосило список номінантів на здобуття Премії імені Лисенка

Дар'я Тарасова
11 лютого, 2025 вiвторок
09:26
Культура музична премія

Стали відомі претенденти на музичну Премію імені Миколи Лисенка, яку присуджують за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства

Зміст

Список оприлюднили на сайті державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Традиційно на звання лауреата Премії імені Миколи Лисенка претендують у трьох категоріях. Обиратиме лауреатів комітет із присудження премії.

Цьогоріч за напрямом "За видатні досягнення у професійній композиторській творчості" номіновані:

  • Всеволод Сіренко: Симфонія № 3 (Присвята захисникам України) та "Літургійні піснеспіви" для хору
  • Микола Ластовецький: хорові та симфонічні твори останніх п’яти років
  • Дмитро Малий: Симфонія у трьох частинах
  • Мирон Дацко: кантата "Сім слів Христа" на вірші о. Василя Мендруня, ЧСВВ.

За напрямом "За видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві" висуваються:

  • Олександр Перепелиця (диригент, фортепіано): концертні програми, виконані протягом останніх п’яти років
  • Володимир Рудницький (хормейстер): концертна програма "Невідомий Бортнянський"
  • Ігор Чернявський (скрипка): концертні програми, виконані протягом останніх п’яти років
  • Євген Жила: концертна програма "Сучасна європейська акордеонна музика"
  • Вікторія Гіголаєва-Юрченко: концертна програма "Так  виникає нація героїв" (вокальний цикл В. Соляникова на вірші Л. Костенко)
  • Владислав Лисенко: концертні програми останніх років
  • Олександра Зайцева (фортепіано): концертні програми останніх років.

За напрямом "За видатні досягнення в музикознавстві" номінуються:

  • Ольга Шуміліна: видання "Андрій Рачинський/ Максим Березовський. Двохорні концерти" та наукові статті, присвячені дослідженню української музики доби класицизму
  • Юлія Ніколаєвська: монографія "Homo interpretatus в музичному мистецтві XX – початку XXI століть" та музикознавчі праці останніх п’яти років
  • Ірина Клименко: монографія "Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно‐балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і  географія" та наукові статті, присвячені українській традиційній музиці
  • Олександра Німилович: монографічне видання "Талант, офіруваний Україні: Любомир Рихтицький у дослідженнях і публіцистиці" та  наукові статті.

 

 

Теги:
Новини
музика
мистецтво
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 42.73
    Продаж 43.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
10:50
Прапор США
США відновили фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН
10:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони підтвердили ураження нафтопереробного заводу в Саратовській області РФ
10:39
Житель Київщини шпигував за військовою технікою Сил оборони, залучивши підлітка: правоохоронці затримали підозрюваного
10:37
ППО
Сили ППО знищили 57 російських дронів
10:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 лютого: скільки коштує долар і євро
10:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розслідувати російські злочини можуть припинити через замороження фінансування США та чого очікувати від мирного плану для України. Акценти світових ЗМІ 11 лютого
10:19
Google лого
Google Maps перейменували Мексиканську затоку на Американську
10:03
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: на Черкащині двоє поранених, постраждали об'єкти Нафтогазу
10:01
OPINION
Як може вистачати вояків, коли де-факто в Україні служба добровільна?
09:58
Тель-Авіві, Ізраїль
Сім'ї заручників перекрили шосе між Тель-Авівом та Єрусалимом, вимагаючи від Нетаньягу продовження угоди про перемир'я з ХАМАС
09:57
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон із дипфейком в образі репера та співачки Desireless оголосив про інвестування $113 млрд у розвиток ШІ
09:47
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати США доступ до своїх корисних копалин на $500 млрд
09:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 29 січня – 5 лютого
Ворог усе ближче до Костянтинівки, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
09:19
КНДР, Північна Корея
КНДР погрожує покаранням громадянам, які поширюють чутки про загиблих на війні проти України солдатів
09:04
Ексклюзив
Повільно, але відсуваємо ворога в бік кордону: "Хартія" про оборону на північ від Харкова
09:00
Інтерв’ю
Радомир Мокрик
Нам протистоїть монстр з великим досвідом і ресурсом: історик Радомир Мокрик про боротьбу з російською культурною колонізацією
08:57
Кіт Келлог
Донька Келлога допомагає Україні з початку російського вторгнення, - WP
08:38
Ілюстративне фото
На військовому складі "Хезболли" в Лівані знайшли допомогу від USAID, - NYP
08:37
В Україні зʼявилось видавництво "Адаптації", яке випускатиме книжки про війну
08:19
Херсонська область
На Херсонщині через атаки РФ за добу загинули 2 людини, шестеро отримали поранення
08:12
Оновлено
На фронті за добу сталося 139 боєзіткнень: окупанти найактивніше штурмують Покровський напрямок
08:02
OPINION
Ніяких конкретних домовленостей між Трампом і Путіним не існує: таємні розмови очільників США та РФ
07:45
Дональд Трамп
США підштовхуватимуть ЄС купувати більше американської зброї для України, - Reuters
07:35
Анонс
Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів: розклад перших матчів 1/16 фіналу
07:27
USAID цьогоріч мало виділити 110 млн грн на підтримку проєктів на Херсонщині, - ОВА
07:13
Зеленський, Трамп
Трамп анонсував зустріч із Зеленським і підтвердив майбутній візит Келлога до України
07:13
втрати окупантів
Засіб ППО, 44 артсистеми і 1390 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
07:01
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Окупант атакував газову та енергоінфраструктуру: застосовані екстрені вимкнення світла
06:52
Дональд Трамп
Трамп заявив, що мав розмову із Сі Цзіньпіном після інавгурації
06:43
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Росія під виглядом лікування відправляє солдатів до КНДР для обміну досвідом, - ISW
06:28
Полонені
З перших тижнів війни РФ зняла всі обмеження на застосування насильства до військовополонених ЗСУ, - WSJ
06:20
Оновлено
корабель рф
Агресор утримує в Чорному морі один ракетоносій
06:03
На фото: Ніно Катамадзе
У Грузії співачку Ніно Катамадзе оштрафували через акцію протесту біля дому судді
05:57
Підпал авто військових
У Миколаєві судитимуть чоловіка за підпал машини військового
04:07
Дональд Трамп
Президент США вважає, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС треба скасувати, якщо бойовики не звільнять заручників
03:16
Дональд Трамп
Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі й алюмінію
02:42
комп'ютер
"48 годин мовчання": низка донецьких медіа два дні не публікуватимуть новини у межах акції незалежних ЗМІ
02:08
Дональд Трамп
Трамп заявив, що згідно з його планом палестинці не матимуть права повернутися в Газу
01:34
У Німеччині за вбивство двох українок і викрадення дитини однієї з них до довічного ув'язнення засудили подружжя
01:03
Ілон Маск
Група інвесторів на чолі з Маском хочуть придбати OpenAI за $97,4 млрд, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV