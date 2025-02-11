Держмистецтв оголосило список номінантів на здобуття Премії імені Лисенка
Стали відомі претенденти на музичну Премію імені Миколи Лисенка, яку присуджують за видатні досягнення у сфері музичного мистецтва та мистецтвознавства
Список оприлюднили на сайті державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Традиційно на звання лауреата Премії імені Миколи Лисенка претендують у трьох категоріях. Обиратиме лауреатів комітет із присудження премії.
Цьогоріч за напрямом "За видатні досягнення у професійній композиторській творчості" номіновані:
- Всеволод Сіренко: Симфонія № 3 (Присвята захисникам України) та "Літургійні піснеспіви" для хору
- Микола Ластовецький: хорові та симфонічні твори останніх п’яти років
- Дмитро Малий: Симфонія у трьох частинах
- Мирон Дацко: кантата "Сім слів Христа" на вірші о. Василя Мендруня, ЧСВВ.
За напрямом "За видатні досягнення у професійному виконавському мистецтві" висуваються:
- Олександр Перепелиця (диригент, фортепіано): концертні програми, виконані протягом останніх п’яти років
- Володимир Рудницький (хормейстер): концертна програма "Невідомий Бортнянський"
- Ігор Чернявський (скрипка): концертні програми, виконані протягом останніх п’яти років
- Євген Жила: концертна програма "Сучасна європейська акордеонна музика"
- Вікторія Гіголаєва-Юрченко: концертна програма "Так виникає нація героїв" (вокальний цикл В. Соляникова на вірші Л. Костенко)
- Владислав Лисенко: концертні програми останніх років
- Олександра Зайцева (фортепіано): концертні програми останніх років.
За напрямом "За видатні досягнення в музикознавстві" номінуються:
- Ольга Шуміліна: видання "Андрій Рачинський/ Максим Березовський. Двохорні концерти" та наукові статті, присвячені дослідженню української музики доби класицизму
- Юлія Ніколаєвська: монографія "Homo interpretatus в музичному мистецтві XX – початку XXI століть" та музикознавчі праці останніх п’яти років
- Ірина Клименко: монографія "Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно‐балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія" та наукові статті, присвячені українській традиційній музиці
- Олександра Німилович: монографічне видання "Талант, офіруваний Україні: Любомир Рихтицький у дослідженнях і публіцистиці" та наукові статті.
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