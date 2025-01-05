"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують легкові автомобілі та мопеди для штурмів українських позицій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіяни пересіли на Лади, намагаючись скопіювати досвід українського успішного наступу в Харківській області. Коли механізовані групи Збройних Сил України, власне, і здійснили глибинний прорив позицій російських окупантів. Але враховуючи, що у росіян зараз обмежена кількість відповідно бронетехніки, тому і сідають відповідно на Лади 60-х років випуску, якісь там скутери тощо", - зазначив він.
Дмитро Снєгирьов зауважив, що тактика є ефективною аби уникнути влучань зокрема FPV-дронами. Водночас він зауважив, що і на такі "маневри" росіян українські оборонці мають протидію.
"Але тактика ефективна, вона унеможливлює ураження FPV-дронами, але як практика показує, українські військові і з цією проблемою вирішують питання. Але дозволяє відповідно переміщуватись безпосередньо до лінії бойового зіткнення і закріплятися. Тим більше, що росіяни діють так званими малими групами від 5 до максимум 8 осіб, завдання яких закріпитися і тримати кругову оборону до підходу основних сил, тому тактика ефективна. Інше питання, я ще раз підкреслюю, на будь-яку російську тактику є протидія", - наголосив військовий експерт.
- 2 січня Сергій Цехоцький, офіцер ЗСУ з Покровського напрямку розповів про тактику штурмів ворога у напрямку міста: "Пересуваються на всьому, що їздить, використовують погодні умови".
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