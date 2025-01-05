"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни пересіли на Лади, намагаючись скопіювати досвід українського успішного наступу в Харківській області. Коли механізовані групи Збройних Сил України, власне, і здійснили глибинний прорив позицій російських окупантів. Але враховуючи, що у росіян зараз обмежена кількість відповідно бронетехніки, тому і сідають відповідно на Лади 60-х років випуску, якісь там скутери тощо", - зазначив він.

Дмитро Снєгирьов зауважив, що тактика є ефективною аби уникнути влучань зокрема FPV-дронами. Водночас він зауважив, що і на такі "маневри" росіян українські оборонці мають протидію.

"Але тактика ефективна, вона унеможливлює ураження FPV-дронами, але як практика показує, українські військові і з цією проблемою вирішують питання. Але дозволяє відповідно переміщуватись безпосередньо до лінії бойового зіткнення і закріплятися. Тим більше, що росіяни діють так званими малими групами від 5 до максимум 8 осіб, завдання яких закріпитися і тримати кругову оборону до підходу основних сил, тому тактика ефективна. Інше питання, я ще раз підкреслюю, на будь-яку російську тактику є протидія", - наголосив військовий експерт.