Співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Савова розповіла про акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня
Донька військовополоненого, співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Анастасія Савова розповіла про мирну акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Перш за все наші рідні стали на захист України, як і інші, хто опинився у полоні. Тому ми думаємо, що варто об’єднуватися для порятунку всіх. 1000 днів завтра буде полону саме морської піхоти, і ми вирішили зробити через це акцію, щоб ще раз нагадати і суспільству, і світу, що понад 1000 днів не лише хлопці й дівчата там знаходяться, а й рідні чекають, щось роблять, страждають і намагаються врятувати їх. Ми закликаємо всіх прийти і підтримати нас, бо ми підтримуємо всіх, хто бореться задля порятунку рідних. Це дуже важкі 1000 днів, ніхто ніколи не міг подумати, що ми будемо чекати їх 1000 днів з полону, а то й більше, і ніхто не застрахований від цього", - сказала вона.
Анастасія Савова зазначила, що акція стосується як полонених морпіхів, які захищали Маріуполь, так і загалом морських піхотинців, які стали на оборону країни.
"Наше суспільство має зрозуміти, що в російський полон потрапляють не лише військові, а й цивільні, що депортованими можуть бути й діти. І це проблема, яка стосується кожного, хто проживає в Україні, і хто бореться за її незалежність. Тому бути осторонь - це наче не бути разом з нашою країною", - зазначила вона.
Акція розпочнеться 6 січня о 13:00 на Майдані Незалежності в Києві.
"О 13:00 розпочнеться наша акція, ми запрошуємо усіх небайдужих приєднатися, підтримати родини в першу чергу, які прийдуть, адже майже кожен, хто буде присутній має рідну людину в полоні. І дуже важливо показати, що люди не залишились один на один зі своїм горем, і що люди отримують підтримку від небайдужих громадян, будемо раді бачити всіх ", - розповіла Анастасія Савова.
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