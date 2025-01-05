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Співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Савова розповіла про акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня

Марина Клюєва
5 січня, 2025 неділя
17:18
Суспільство полон вбиває

Донька військовополоненого, співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Анастасія Савова розповіла про мирну акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо. 

"Перш за все наші рідні стали на захист України, як і інші, хто опинився у полоні. Тому ми думаємо, що варто об’єднуватися для порятунку всіх. 1000 днів завтра буде полону саме морської піхоти, і ми вирішили зробити через це акцію, щоб ще раз нагадати і суспільству, і світу, що понад 1000 днів не лише хлопці й дівчата там знаходяться, а й рідні чекають, щось роблять, страждають і намагаються врятувати їх. Ми закликаємо всіх прийти і підтримати нас, бо ми підтримуємо всіх, хто бореться задля порятунку рідних. Це дуже важкі 1000 днів, ніхто ніколи не міг подумати, що ми будемо чекати їх 1000 днів з полону, а то й більше, і ніхто не застрахований від цього", - сказала вона.

Анастасія Савова зазначила, що акція стосується як полонених морпіхів, які захищали Маріуполь, так і загалом морських піхотинців, які стали на оборону країни.  

"Наше суспільство має зрозуміти, що в російський полон потрапляють не лише військові, а й цивільні, що депортованими можуть бути й діти. І це проблема, яка стосується кожного, хто проживає в Україні, і хто бореться за її незалежність. Тому бути осторонь - це наче не бути разом з нашою країною", - зазначила вона. 

Акція розпочнеться 6 січня о 13:00 на Майдані Незалежності в Києві. 

"О 13:00 розпочнеться наша акція, ми запрошуємо усіх небайдужих приєднатися, підтримати родини в першу чергу, які прийдуть, адже майже кожен, хто буде присутній має рідну людину в полоні. І дуже важливо показати, що люди не залишились один на один зі своїм горем, і що люди отримують підтримку від небайдужих громадян, будемо раді бачити всіх ", - розповіла Анастасія Савова.

  • У понеділок, 30 грудня, українській стороні вдалося повернути з російського полону 189 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та острова Зміїний.
  • 5 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у 2024 році з російського полону було звільнено 1358 українців.
Теги:
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Маріуполь
військові
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