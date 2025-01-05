Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Так, у порівнянні з січнем минулого року кількість обстрілів значно збільшилась: за останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів.

"Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше ворог застосовує керовані авіаційні бомби, FPV-дрони та безпілотні літальні апарати. Найбільше страждають населені пункти Сумського і Шосткинського районів.

Натомість останніми днями перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було, пише ОВА.

"Що стосується наземної обстановки: окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але на їх дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ, прикордонники. І російські ДРГ, у більшості випадків, знищувалися", - кажуть в адміністрації.