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Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази

Катерина Єсікова
5 січня, 2025 неділя
21:04
Війна з Росією Сумщина

Російська армія посилила артилерійські та авіаційні обстріли Сумської області - порівняно з минулим роком кількість атак збільшилася в 4 рази

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

Так, у порівнянні з січнем минулого року кількість обстрілів значно збільшилась: за останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів. 

"Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше ворог застосовує керовані авіаційні бомби, FPV-дрони та безпілотні літальні апарати. Найбільше страждають населені пункти Сумського і Шосткинського районів. 

Натомість останніми днями перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було, пише ОВА.

"Що стосується наземної обстановки: окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але на їх дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ, прикордонники. І російські ДРГ, у більшості випадків, знищувалися", - кажуть в адміністрації.

  • У неділю, 5 січня, російська окупаційна армія вдарила "шахедами" по інфраструктурі Сумської громади.
Теги:
Новини
Україна
Суми
Сумщина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
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