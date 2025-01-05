Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині: поранено 5 людей
Російські окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ворожих атак п’ятеро людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у Покровську росіяни поранили трьох людей. Пошкоджено крамницю і адмінбудівлю.
Ще 2 людини отримали поранення у Надіївці. Там пошкоджено два будинки.
- Протягом 3 січня, російська окупаційна армія поранила п'ятьох мирних жителів Донецької області.
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