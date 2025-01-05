Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині: поранено 5 людей

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровську росіяни поранили трьох людей. Пошкоджено крамницю і адмінбудівлю.

Ще 2 людини отримали поранення у Надіївці. Там пошкоджено два будинки.