Минулої доби окупанти поранили п'ятьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 3 січня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: чотирьох у Слов'янську і одного в Олексієво-Дружківці", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2919 людей, ще 6547 осіб отримали поранення. Це – дані без врахування Маріуполя та Волновахи.