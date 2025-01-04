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Минулої доби окупанти поранили п'ятьох мирних жителів Донеччини

Катерина Ганжа
4 січня, 2025 субота
08:33
Війна з Росією Донецька область, стела

Протягом минулої доби, 3 січня, російська окупаційна армія поранила п'ятьох мирних жителів Донецької області

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 3 січня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: чотирьох  у Слов'янську і одного в Олексієво-Дружківці", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2919 людей, ще 6547 осіб отримали поранення. Це – дані без врахування Маріуполя та Волновахи.

  • У пʼятницю, 3 січня, російські терористи обстріляли приватний сектор Словʼянська Донецької області.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
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