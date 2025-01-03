Росія вдарила по приватному сектору Словʼянська, поранено 2-річну дитину
У пʼятницю, 3 січня, російські терористи обстріляли приватний сектор Словʼянська Донецької області
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як пише "Радіо Свобода", обстріл відбувся близько 15:00. Терористи вдарили керованою авіаційною бомбою по приватному сектору Слов’янська. Пошкоджено 14 приватних будинків.
Відомо про 4 поранених людей. Серед постраждалих 2-річний хлопчик, його мама перебуває у важкому стані.
Ще 1 людина поранена у Сіверську. Постраждала 70-річна жінка доставлена в лікарню Слов'янська.
"Росіяни не припиняють бити по цивільних! Будьте відповідальними — евакуюйтесь!", - написав Філашкін.
- 3 січня у Покровському районі на Донеччині російська армія окупувала Даченське, Новий Труд та Вовкове і просунулась біля 5 населених пунктів.
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