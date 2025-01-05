Вбив понад 10 бійців ЗСУ: громадянина Узбекистану вдома засудили за участь у війні проти України на боці Росії
Громадянин Узбекистану, який брав участь у війні проти України на боці Росії, отримав вирок від суду у вигляді обмеження волі строком на понад чотири роки
Про це повідомляє Газета.uz.
Як зазначається, 39-річний узбекистанець у квітні 2023 року поїхав до Москви, щоб знайти сезонну роботу. У червні 2023 року він підписав контракт зі збройними силами РФ і пройшов двомісячну підготовку на полігоні у Москві.
За умовами контракту йому пропонувалося 450 тисяч рублів "бойових" на місяць. Проте чоловік отримав лише два платежі по 150 тисяч рублів, після чого виплати припинилися.
До грудня 2023 року військовий воював у складі російської армії у Шахтарську і Бахмуті Донецької області. За його словами, під час бойових дій він вбив понад 10 українських військових. Після цього його перевели до розвідувального підрозділу російських військ. Потім упродовж п’яти місяців воював у Луганську.
31 грудня 2023 року чоловік повернувся в Узбекистан, де добровільно здався правоохоронним органам.
На суді підсудний пояснював свої дії скрутним матеріальним становищем і тим, що він єдиний годувальник у родині. Суд урахував визнання підсудним провини, його каяття, відсутність судимостей і наявність у нього трьох дітей та засудив його до чотирьох років і двох місяців обмеження волі.
- Також улітку суд Киргизстану засудив до п’яти років позбавлення волі громадянина країни, обвинуваченого в участі у війні в Україні у складі військ РФ.
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