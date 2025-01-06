Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ

Про це пише iROZHLAS.

Зазначається, що минулого року Петр Павел розглянув усього 114 заяв, з яких три були надіслані від жінок. Так, 40 запитів були схвалені, 74 - відхилені. Як пише мовник, це у двічі більше, ніж у 2023 році.

"Загалом, ми оцінюємо заяву, наприклад, з погляду кримінального права, тобто чи є особа тією, яка притягувалася до кримінальної відповідальності, була засуджена тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є вона співробітником силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - заявив речник міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

Крім цього, міністерство оборони може не надати рекомендацію колишнім військовослужбовцям, які перебувають у запасі, або тим, хто в минулому пройшов базову військову службу.