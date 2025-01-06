Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ

Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
00:05
Світ Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел підтримав 40 заяв щодо участі у бойових діях в Україні у 2024 році. Тим часом 74 заяви були відхилені

Зміст

Про це пише iROZHLAS.

Зазначається, що минулого року Петр Павел розглянув усього 114 заяв, з яких три були надіслані від жінок. Так, 40 запитів були схвалені, 74 - відхилені. Як пише мовник, це у двічі більше, ніж у 2023 році.

"Загалом, ми оцінюємо заяву, наприклад, з погляду кримінального права, тобто чи є особа тією, яка притягувалася до кримінальної відповідальності, була засуджена тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є вона співробітником силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - заявив речник міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

Крім цього, міністерство оборони може не надати рекомендацію колишнім військовослужбовцям, які перебувають у запасі, або тим, хто в минулому пройшов базову військову службу.

  • Наприкінці грудня Павел показав подарунок, який отримав від українських військових 10-ї бригади з фронту, - консерви зі свинини.
Теги:
Новини
Чехія
військові
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
4 січня, 2025 субота
РФ не збирається закінчувати війну й буде робити все, щоб Зеленський не дожив до її завершення, - Портников
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-4.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.57
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 січня
00:39
Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
00:19
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 5 січня
2025, неділя
5 січня
23:43
Оновлено
Курська область
Сили оборони відновили наступальні дії на Курщині: усі подробиці
23:33
Володимир Зеленський
"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою
23:17
Оновлено
ЗСУ
На Покровському напрямку ЗСУ за день знищили 130 окупантів, поранили 170
23:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Зеленський заявив, що на війні проти України було ліквідовано 3800 солдатів КНДР
22:39
трамп путін
Путін хоче пересварити мене з Трампом та завершити окупацію України, - Зеленський
22:32
лукашенко, 9 травня 2023
Зеленський: Лукашенко перепрошував за пуски ракет по Україні у перші дні вторгнення РФ
22:13
Ліквідовані російські підполковники
Перед Новим роком ЗСУ ліквідували на Курщині двох російських підполковників, - ЗМІ
21:59
Володимир Зеленський
"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
21:30
Зеленський прийме рішення щодо повторного терміну, залежно від того "як завершиться ця війна"
21:20
Підводний ракетоносій, флот РФ
РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ
21:13
Ексклюзив
росія, санкції
Соціолог Шульга розповів, як російська влада намагається керувати внутрішньою стабільністю в РФ
21:11
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстрілювали і атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, 12 поранених
21:09
Огляд
Пожежа на нафтобазі у Ровеньках
Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Сумщина
Якщо порівнювати з минулим роком, обстріли прикордоння Сумщини збільшилися в 4 рази
20:54
Ексклюзив
заборона УПЦ МП
"Процес відбувається": нардеп Княжицький про перехід від УПЦ МП до ПЦУ
20:51
В Індії розбився гелікоптер берегової охорони, загинули троє членів екіпажу
20:40
Ексклюзив
"Едельвейси" відбили повторні масовані штурми окупантів: 44 ліквідованих і 33 поранених росіян
"Тактика ефективна": військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому росіяни використовують цивільний транспорт при штурмах
20:39
У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей
20:37
Снігопад
США накрив найсильніший снігопад за десятиліття
20:24
Металургійний гігант у польському Ченстохові відновлює виробництво
20:20
OPINION
TikTok під забороною: чому Європа позбувається китайської соцмережі
20:02
OPINION
Європа мусить створити коаліцію з Україною. Інакше на неї чекає війна
19:39
новини Львівщини
Росіяни атакували "шахедами" інфраструктуру Сум
19:11
армія КНДР
Родичів північнокорейських солдат, загиблих на війні РФ проти України, змушують підписувати документи про нерозголошення, - InformNapalm
18:40
Інтерв’ю
У парламенті США проукраїнські республіканці та демократи все ще мають більшість, - Піонтковський
18:31
Крістіан Штоккер
Тимчасовим канцлером Австрії обрали Крістіана Штокера
18:14
Інтерв’ю
Інна Старовойтенко
"Українство, з яким він народився, його притягувало в усіх ситуаціях": історикиня Старовойтенко про мецената української культури Чикаленка
18:04
OPINION
Аргентинський експеримент Мілея
17:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Найбільше остерігаюся, що Трамп після першої невдачі, дистанціюється від проблеми війни Росії в Україні, - дипломат Безсмертний
17:29
Оновлено
Шольц путін
Шольц заперечує, що готується до зустрічі з Путіним
17:23
Братислав Живкович під час російського вторгнення до Криму (2014)
На Курщині ліквідовано сербського найманця Братислава Живковича, який воював проти України ще з анексії Криму
17:18
Ексклюзив
полон вбиває
Співзасновниця асоціації "Сила морської піхоти" Савова розповіла про акцію "1000 днів полону", яка відбудеться у Києві 6 січня
16:44
Піротехніка, салюти, феєрверки
Попри загибель 5 людей на Новий рік, Німеччина проти заборони феєрверків
16:26
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків
16:19
Естонія
Естонський парламент закрив російськомовну версію сайту
16:03
OPINION
Стефанчук порушує права журналістів
15:55
Зеленський
Зеленський узяв розслідування дезертирства у 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль, - Бутусов
15:52
Окупанти обстріляли Покровську громаду на Донеччині: поранено 5 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV