Президент Чехії протягом 2024 року дозволив 40 громадянам воювати у лавах ЗСУ
Президент Чехії Петр Павел підтримав 40 заяв щодо участі у бойових діях в Україні у 2024 році. Тим часом 74 заяви були відхилені
Про це пише iROZHLAS.
Зазначається, що минулого року Петр Павел розглянув усього 114 заяв, з яких три були надіслані від жінок. Так, 40 запитів були схвалені, 74 - відхилені. Як пише мовник, це у двічі більше, ніж у 2023 році.
"Загалом, ми оцінюємо заяву, наприклад, з погляду кримінального права, тобто чи є особа тією, яка притягувалася до кримінальної відповідальності, була засуджена тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є вона співробітником силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - заявив речник міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.
Крім цього, міністерство оборони може не надати рекомендацію колишнім військовослужбовцям, які перебувають у запасі, або тим, хто в минулому пройшов базову військову службу.
- Наприкінці грудня Павел показав подарунок, який отримав від українських військових 10-ї бригади з фронту, - консерви зі свинини.
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