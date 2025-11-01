Індія готова обходити санкції Трампа
За найгіршого для нас сценарію все це означатиме, що нафтові доходи Росії впадуть не на 50%, а на 10-15%
Спочатку індуси роблять заяву, що хотіли б локалізувати виробництво С-400/500 на території Індії.
Позавчора підписується договір про виробництво літака Superjet-100 на території Індії (правда, нема подробиць про локалізацію).
Схоже, індуси пропонують росіянам таке: ми готові обходити санкції, якщо ви даєте знижку і локалізовуєте у нас виробництво певного виду товарів.
Те саме, напевне, будуть пропонувати і США.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
