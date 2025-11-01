Спочатку індуси роблять заяву, що хотіли б локалізувати виробництво С-400/500 на території Індії. Позавчора підписується договір про виробництво літака Superjet-100 на території Індії (правда, нема подробиць про локалізацію).

Схоже, індуси пропонують росіянам таке: ми готові обходити санкції, якщо ви даєте знижку і локалізовуєте у нас виробництво певного виду товарів. Читайте також: Китай і закінчення війни Те саме, напевне, будуть пропонувати і США.